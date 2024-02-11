İkili ötenazi: Eski Hollanda başbakanı, 70 yıllık eşi ile birlikte yaşama veda etti

93 yaşındaki Hollanda'nın eski başbakanı Dries van Agt ile eşi Eugenie ile ötenazi yolu ile yaşamlarına son verdi.

Hollanda'nın eski başbakanlarından Dries van Agt, eşi Eugenie ile ötenazi yolu ile hayatlarına son verdi.

The Guardian’ın haberine göre her ikisi de 93 yaşında çift, geçtiğimiz pazartesi günü birlikte yaşama veda etti.

Van Agt’ın kurucusu olduğu Haklar Forumu, ikilinin ölüm haberini "birlikte ve el ele" duyurdu.

Direktör Gerard Jonkman yayıncı NOS'a yaptığı açıklamada her ikisinin de çok hasta olduğunu ancak "birbirleri olmadan yapamayacaklarını" söyledi. Van Agt 2019 yılında geçirdiği beyin kanamasından sonra bir daha tam olarak iyileşememişti.

Hollanda'da yılda yaklaşık 1.000 kişinin ötanazi isteğini yerine getiren Expertisecentrum Euthanasie'nin sözcüsü Elke Swart, herhangi bir çiftin destekli ölüm taleplerinin birlikte değil, tek tek sıkı şartlara göre test edildiğini söyledi.

Swart, "Bu konuya olan ilgi artıyor, ancak hala nadir görülüyor" dedi. "İki kişinin aynı anda hiçbir rahatlama ihtimali olmadan dayanılmaz bir şekilde acı çekmesi ve her ikisinin de ötenazi istemesi tamamen tesadüf" dedi.

ÇİFTLERE ÖTENAZİ ARTIYOR

Dries ve Eugenie van Agt çiftinin gerçekleşen ölümleri Hollanda'da giderek artan "ikili ötanazi" eğiliminin bir parçası olarak görülüyor.

Ülkede 2020 yılında 26 kişiye eşleriyle ikili ötenazi gerçekleştirdi.

Bu sayı bir sonraki yıl 32'ye, 2022'de ise 58'e yükseldi.

Hollanda'da ötanaziye 2022 yılından beri altı koşul çerçevesinde yasal olarak izin veriliyor. Bu koşullar arasında katlanılamaz acı, iyileşme ihtimalinin olmaması ve uzun süredir ölüm isteği taşımak gibi maddeler bulunuyor. Kararın ikinci bir doktor tarafından da onaylanması gerekiyor ve ötanazi genellikle aile doktoru tarafından, evde gerçekleştiriliyor