İkinci bir Nakba yaşanmasın

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürüyor. Bölgeye ölüm yağdıran İsrail, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan 116 bin kişinin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı’nı bir kez daha hedef aldı. Al Jazeera’da yer alan habere göre, bombardımanın ardından bölgede enkaz altında kalan ve yaşamını yitiren çok sayıda Filistinlinin olduğu aktarıldı. Filistinli yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Gazze genelinde son 24 saatte 700’ü aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen “Savaşı Durdurun Koalisyonu” Gazze konulu konferansta konuşan İşçi Partisi’nin eski lideri Jeremy Corbyn şunları söyledi: “Gözlemim, ikinci bir Nakba'nın yaşandığı, Gazze nüfusunun tamamının Sina Çölü'ne itildiği ve Refah Sınır Kapısı'nın diğer tarafında yeni bir Gazze'nin yaratılmaya çalışıldığıdır."