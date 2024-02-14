İkinci dönem ortak sınav konuları: 2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu ve soruları 2024

2023-2024 eğitim öğretim yılının 2. döneminin başlamasıyla birçok öğrenci, öğretmen ve veli 2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu ve sorularının MEB tarafından yayınlanmasını bekliyordu. İkinci dönem ortak sınav konu soru dağılım tablolarını geçtiğimiz hafta yayınlanmasıyla birlikte pek çok öğrenci, öğretmen ve velinin beklediği İkinci dönem ortak sınav konuları yayınlandı. İşte 2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu ve soruları 2024!

2023-2024 eğitim öğretim yılının 2. döneminin başlamasıyla birlikte ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı ortak sınava dair ikinci dönem ortak sınav konularının yayınlanması bekleniyordu. Pek çok öğrenci, öğretmen ve velinin beklediği 2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu ve soruları 2024 yayınlandı. 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğine göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar uygulanacak. İşte 2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu ve soruları 2024!

İkinci dönem ortak sınav konuları

İkinci dönem başında il sınıf/alan zümreleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temek eğitim ve orta öğretimdeki farklı branş ve düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı.

2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu ve soruları 2024 için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

İKİNCİ DÖNEM ÖRNEK KONU VE SORU DAĞILIM TABLOLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İkinci dönem ortaokul ve lise ortak sınav tarihi

MEB'in düzenlediği 1. dönem ortak sınavı 30 Ekim-10 Kasım, 1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023-05 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleşmişti. İkinci dönem ortaokul ve lise ortak sınav tarihi henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde bulabileceksiniz.