İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan bombayı ateşe attılar: 1 ölü, 1 yaralı

Polonya’nın Sochaczew kasabasında 2 kişi, buldukları 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bombayı ormanda yaktıkları ateşe attı. Bombanın patlamasıyla şahıslardan biri hayatını kaybetti, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

Polonya’nın başkenti Varşova yakınlarındaki Sochaczew kasabasında gece saatlerinde kasaba yakınlarındaki bir ormanda şiddetli bir patlama meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri patlamanın meydana geldiği yerde 1 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yaralı halde bulunan diğer kişi ise ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin küçük çaplı yangını söndürmesinin ardından polisin yaptığı inceleme sonucu patlamanın nedeni ortaya çıktı. İsimleri açıklanmayan 26 yaşındaki iki şahsın ormanda buluşarak ateş yaktığı, daha sonra buldukları 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bombayı ateşe attıkları ve şiddetli patlama meydana geldiği tespit edildi.

Patlamanın yol açtığı sarsıntının 15 kilometre uzaklıktan hissedildiği, olay yerine birkaç kilometre uzaklıktaki bazı evlerin ise camlarının kırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan şahsın ise sağlık durumunun ağır olduğu aktarıldı.







