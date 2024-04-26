İkinci Kadir Şeker vakası: Tolga Daşkıran tutuklandı

Eskişehir'de, eşi ile kızını sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi’yi engellemeye çalışırken bıçakla yaralayan Daşkıran’a verilen beş yıllık cezası onanınca hapse girdi. Daşkıran,"Biz insanlık görevimizi yaptık" dedi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 5 Şubat 2023'te 62 yaşındaki Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, sokak ortasında eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaraladı. Bu sırada kadınların çığlıklarını duyan 21 yaşındaki Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin, Abdulkadir Ahmadi'ye engel olmaya çalıştı. Hüseyin Şahin, yere düşürdüğü sırada Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı.Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Ahmadi'yi bıçakla yaraladı.

HAPİS CEZASI ONANDI

Gözaltına alınıp tutuklanan Tolga Daşkıran, üç gün sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Abdulkadir Ahmadi ise 6 gün sonra taburcu edilip tutuklandı. Savcının 'meşru savunma' hükümleri çerçevesinde beraat talebinde bulunduğu Tolga Daşkıran’a Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapis cezası verildi. Ankara İstinaf Mahkemesi 2’nci Ceza Daires de cezayı onadı. Daşkıran bugün cezasını yatmak için Eskişehir Adliyesine giderek teslim oldu.

'İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK'

Adliyenin önünde açıklama yapan Tolga Daşkıran, "Biz insanlık görevimizi yaptık. Geri kalan Türk adaletine kalmış. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Hayatımın güzel noktasındayım. İnşallah çıkınca da hayatıma devam ederim" dedi.

'OĞLUM BİR ŞEY YAPMADI, CAN KURTARDI'

Daşkıran'ın annesi Nazire Kurt ise "Çok üzgünüm. Anne olarak ciğerim yanıyor. Benim oğlum bunu hak etmedi. Ben adalete güveniyorum ama 5 yılı hak etmedi. Benim oğlum bir şey yapmadı, can kurtardı. İki kadını kurtardı. Bu suçsa tamam artık bir şey demiyorum. Adam öldürmedi benim oğlum, hayat kurtardı" diye konuştu.

Tolga Daşkıran cezaevine gönderilirken ailesi gözyaşlarını tutamadı.