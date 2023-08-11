İkizdere’de Cengiz’den kurtarılan fidan Akbelen’de

Rize İkizdere ilçesinde Cengiz İnşaat’ın maden ocağından kurtarılan fidan, Limak’ın ağaç katliamına karşı direnen İkizköy’e dikildi. Fidan’ı Akbelen direnişçileri Nejla Işık ve Aytaç Yakar dikti. Ayrıca Asuman Fazlıoğlu İkizdere’de yaşanan doğa katliamını ve buna karşı gösterilen direnişi kaleme aldığı kitabı imzaladı. Kitabın geliri Akbelen direnişine bağışlandı.

HABER MERKEZİ

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda, Limak Holding'in maden sahasının genişletilmesi amacıyla ağaç kesimine engel olmak için başlatılan direniş sürüyor. Çadır nöbetinin devam ettiği Akbelen’e destek için ülkenin dört bir tarafından yurttaşlar geliyor.

Son olarak Rize’nin İkizdere ilçesinde Cengiz İnşaat’ın açtığı maden ocağına karşı direnenler Akbelen’e gitti. Bölgeden getirdikleri fidanı “Mehmet Cengiz’den kurtardık” diyerek getiren İkizdereliler, toprağa dikti. İkizdere’deki direnişin anlatıldığı “Eskenci Destanı” kitabı da yazarı Asuman Fazlıoğlu tarafından imzalandı. Kitaptan elde edilen gelir de Akbelen direnişine bağışlandı.

Dayanışma mesajı veren Asuman Fazlıoğlu, “Her iki yerde saygısızca yok edilen doğamızı anlatmaya çalıştık. Hatta Eskenci Destani adında bir kitapta İkizdere direnişini kitaplaştırdık. Zaman zaman Akbelen ile iletişim halinde olduk, tecrübelerimizi birbirimize aktarmaya çalıştık. İkizdere’de kayın, kestane ormanlarını yok edenler; Akbelen’de çam ormanlarını yok ediyor” dedi.

İkizdere sürecinin pandemiye gelmesi nedeniyle yalnız kaldıklarını belirten Fazlıoğlu şu ifadeleri kullandı: "İkizdere’de sokağa çıkma yasağının olduğu pandemiyle başlayan katliam, beraberinde kesilen cezalar ve valinin iki defa uzattığı olağanüstü hal bizi desteksiz bıraktı. Akbelen bu konuda bizden daha şanslı. Doğa yıkımları üzerinden kazanç sağlayanlar, siyasi iktidar tarafından korunurken yaşam alanını kaybeden halk, devletin tüm güçleriyle etkisizleştiriliyor. Bütün bu tehlikelere karşı ülke genelinde oluşturacağımız örgütlü çabalarla bahsetme yollarını bulmak zorundayız.”