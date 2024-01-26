İkizdereliler Kadıköy’de seçim öncesi toplanacak

Haber Merkezi

İkizdere’de Cengiz İnşaat’ın yürüttüğü taşocağı projesine karşı yurttaşlar İstanbul Kadıköy’de bir araya gelecek. 31 Mart Seçimleri öncesi söz konusu taşocağının yanında yer alan belediye başkanlarına bir daha Rize’den oy çıkmaması gerektiği vurgulanacak. Ayrıca eylemde tutulmayan sözlerin hesabı sorulacak. İkizdereliler, 27 Ocak’ta Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda saat 15.00’te bir araya gelecek.

İkizdere Çevre Derneği‘nden Asuman Fazlıoğlu, buluşma öncesi Yeşil Gazete‘ye yaptığı açıklamada verilen sözleri hatırlattı: “Bu taşocağı başlarken Rize Belediye Başkanı ve beraberinde 11 belediye başkanı direniş alanına gelmişlerdi. Rize Belediye Başkanı demişti ki ‘İki seneden fazla sürerse ben de sizlerle beraber buradan direnişe katılacağım’. Yani oradaki taş ocağı yapanların yanında yer almışlardı. Biz esasında burada iki şeyi gündeme getireceğiz. Bir; buradaki verilen süre neden aşılıyor? İkinci konu; bu taş ocağına yandaş olanlara Rizelilerin tekrar bir daha oy vermemesini isteyeceğiz.”