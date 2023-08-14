İkizköylü yurttaşlardan Akbelen için suç duyurusu

İkizköylü yurttaşlar, Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimi sonrası LIMAK –IC Holding sahipleri Nihat Özdemir, İbrahim Çeçen ve şirket CEO’su Serhat Dinç ile birlikte Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve eski Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkında suç duyurusunda bulundu.

BİRGÜN EGE

Milas’a bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor.

22 gündür ağaç kesimine karşı direniş sergileyen İkizköylü yurttalar, LIMAK –IC Holding sahipleri Nihat Özdemir, İbrahim Çeçen ve şirket CEO’su Serhat Dinç ile birlikte Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve eski Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusunda, Türkiye’nin ekonomisini ve halk sağlığını çökertme gerekçesi belirtilerek, “Devletin bağımsızlığını zayıflatmaya ve birliğini bozmaya" çalışmak suçundan şikâyet dilekçesi sunuldu.

Dilekçede, “Yeniköy -Kemerköy Termik Santrallerini işlettikleri sürece termik santralin hasta ettiği, kanser ettiği, öldürdüğü insanlarımız nedeniyle ülkemize her yıl 44 milyar TL sağlık maliyeti yüklemekteyken, bu defa yıllık turizm geliri 5 milyar Dolar olan Bodrum'un içme suyunu yok edecek şekilde Akbelen Ormanı üzerinde kömür ocağı açmaya çalışmaktadırlar. Bilimsel raporlara göre şüphelilerin eylemi, ülkenin turizm gelirinin yüzde 10’unu sağlayan Bodrum’un içme suyunu bitirecektir. Bunun doğal sonucu ise ekonomik kriz içinde olan ülkemizde krizin daha da derinleşeceğidir. Diğer yandan şüphelilerin termik santrali için Akbelen Ormanı’nın ötesindeki 200 bin dönüm kömür ruhsat sahası içindeki 88 bin dönüm tarım arazisi ve 40 bin dönüm zeytinlik ile 80 bin dönüm çam ormanı kömür için yok edilmek istenilmektedir” denildi.

Dilekçede şunlar belirtildi: “İklim krizi -gıda krizi çağında Türkiye'nin tarım ve gıda sorununu kasten derinleştiren Lımak IC Holding termik santrali sahipleri, Vali ve Orman Genel Müdürü, şirketin yılda kazandığı 200 milyon TL için yılda Türkiye'ye 180 milyar TL toplumsal maliyet ve kamu zararına neden olmak suretiyle, Türkiye’yi ekonomik ve halk sağlığı yönünden çöküntüye uğratarak, Anayasanın 3. Maddesindeki devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya çalışmaktadırlar.”

HİÇBİR ZAMAN UMUDUMUZU KAYBETMEDİK

İkizköy Çevre Komitesi adına KARDOK Derneği gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal yaptığı açıklamada, “Biz İkizköylüler olarak Anayasal suçlu LIMAK-IC Holding termik santralini 4 yıldır yerinden kıpırdatmayıp, ülkemizi ekonomik ve halk sağlığı yönünden çökertmeye yönelik faaliyetlerini engelliyoruz. Türkiye’nin geleceğini korumaya yönelik, haklı mücadelemizi ötekileştirmeye ve kamuoyu desteğimizi azaltmaya yönelik illegal hiçbir örgütün destek mesajını da kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi, çadırlı nöbetimizin başladığı 17 Temmuz 2021 tarihinden bu yana siyasi partilerin amblemlerini dahi Akbelen’e sokturmayan İkizköylüler olarak kamuoyuna saygıyla duyururuz. Mücadelemiz Akbelen Ormanı’nda maden ocağı açılmayarak üzerinde yeniden ormanın yeşereceği güne kadar sürecektir. Köylü milletin efendisidir. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik” ifadelerini kullandı.