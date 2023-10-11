İkizköylüler, adalet için Akbelen’den yürüyor

Akbelen Ormanı’nın maden işletmeciliğine tahsisinin iptali ve maden işletme ruhsatı ve izninin iptali davalarının duruşmaları, bugün saat 14:00’te başlayacak. Bölge halkı ve yaşam savunucuları, Akbelen Ormanı’ndan Muğla İdare Mahkemesi’ne doğru yürüyüş başlattı.

BİRGÜN EGE

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de YK Enerji'nin kömür madenine karşı Akbelen Ormanı’nı koruyan bölge halkının ve yaşam savunucuların mücadelesi sürüyor.

Ormanın maden işletmeciliğine tahsisi, maden işletme ruhsatı ile izninin iptali için açılan davaların duruşması bugün Muğla İdare Mahkemesi’nde saat 14.00’te görülecek. Bölgede yaşayan yurttaşlar ve yaşam savunucuları, Akbelen Ormanı’ndan saat 08.00’de başlattığı yürüyüş, Muğla İdare Mahkemesi’ne doğru devam ediyor.

İlk olarak saat 08.00’de Akbelen Ormanı’ndan toplanan yurttaşlar, Milas merkeze yürüdü. Burada ilçeden ve Bodrum’dan desteğe gelen yaşam savunucularıyla buluşuldu. Buluşmada açıklama yapan yurttaşlar, Akbelen Ormanı için mücadelenin, tüm kentin yaşam mücadelesi olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Biz bitti demeden bu haklı mücadelenin bitmeyeceğini, yılgınlığa düşmeyeceğimizi birlikte gösterelim. Akbelen için adalet sesini birlikte yükseltelim. Akbelen davası topraklarımızın davası, ormanımızın davası, zeytinlerimizin davası, suyumuzun ve geleceğimizin davasıdır. Akbelen, adaletin davasıdır” denildi.

Açıklamanın ardından yurttaşlar, Muğla İdare Mahkemesi’ne doğru yürüyüşe devam etti.