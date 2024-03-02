İKKB'den 3 Mart Devrim Yasaları açıklaması

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, 3 Mart Devrim Yasaları’nın kabul edilişinin 100. yıl dönümü öncesi ortak açıklama yaptı. TBMM'de kabul edilen yasalarla, Türkiye'de laik, demokratik, çağdaş bir ulus devletinin temellerinin atıldığı ifade edilen açıklamada, "laiklikten, Atatürk ilke ve devrimlerinden geri adımlara karşı kararlılıkla mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşırız" denildi.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), 3 Mart 1924 tarihinde TBMM'de kabul edilen 3 Mart Devrim Yasaları’nın yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

İktidarın politikalarına atıfta bulunulan açıklamada, "Türkiye’yi laikleştiren 3 Mart tarihli 3 Devrim Yasasının 100. yılında eğitimde, yönetimde laiklik yok sayılıyor, hilafet çağrıları yapılıyor" denildi.

Açıklamada, Meclis'te, kabul edilen yasalarla, Türkiye'de laik, demokratik, çağdaş bir ulus devletinin temellerinin atıldığı ifade edildi.

İKKB'nin açıklamasında, 3 Mart'ta kabul edilen yasalara yer verilerek "Laiklikten, Atatürk ilke ve devrimlerinden geri adımlara karşı kararlılıkla mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşırız" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Türkiye’yi laikleştiren 3 Mart tarihli 3 Devrim Yasası'nın 100. yılında eğitimde, yönetimde laiklik yok sayılıyor, hilafet çağrıları yapılıyor.

3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 3 Devrim Yasası'yla, ülkemizde laik, demokratik, çağdaş bir ulus devletin temelleri atılmıştır.

3 Mart 1924 tarihli 429 sayılı kanunla Şeriyye - Evkaf ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletleri kaldırılmıştır. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması amacıyla kaldırılan bakanlıklar yerine Diyanet İşleri Başkanlığı; Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Genel Kurmay Başkanlığı kurulmuştur.

Kanunun birinci maddesinde: “Türkiye Cumhuriyeti'nde yasaları yapmak ve yürütmek yetkisinin yalnız TBMM ile hükümete ait olduğu” düzenlenmiştir.

3 Mart 1924 tarihli 430 sayılı kanun, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'dur. Bu kanunla tüm yurttaşların ilkokuldan itibaren “eğitim birliği” temelinde Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine bağlı kuşakların yetiştirilmesini sağlamak amaçlanmıştır. Böylece eğitimin çok başlılıktan kurtarılması ve çağdaş, laik, bilimsel milli eğitim sistemiyle fikri hür irfani hür vicdani hür bireyler yetiştirilmesi,

Dünyada bilim ve teknolojinin, yapay zeka uygulamalarının geliştiği bir dönemde, eğitim birliğinin kabulünden 100 yıl sonra Tevhid-i Tedrisat Kanunu yok sayılmış;

Millî Eğitim Bakanlığı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığı “ÇEDES- Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi İşbirliği Protokolü” uygulanmaya başlanmış, proje kapsamında okullara imamlar, vaizler atanmıştır.

3 Mart 1924 tarihli 431 sayılı üçüncü kanunla “Hilafetin kaldırılması” kabul edilmiştir. Böylece dinin siyasete alet edilmesi önlenmek istenmiş ve egemenliğin kayıtsız şartsız sadece millete ait olduğu tescil edilmiştir.

3 Mart 1924 tarihli 3 Devrim Yasası, “Türkiye’yi laikleştiren” yasalardır.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak, laiklikten, Atatürk ilke ve devrimlerinden geri adımlara karşı kararlılıkla mücadeleyi sürüdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşırız."