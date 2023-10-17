İklim aktivisti Greta Thunberg, Londra'da gözaltına alındı

İklim aktivisti Greta Thunberg, "Energy Intelligence Forum" toplantılarına karşı Londra'da düzenlenen protestolarda gözaltına alındı.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, önde gelen petrol şirketlerinin de katıldığı "Energy Intelligence Forum" toplantılarına karşı Londra'da düzenlenen protesto gösterisinde gözaltına alındı.

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre iklim aktivistleri, petrol şirketlerinin Londra'da gerçekleştirdiği yıllık toplantının yapıldığı Intercontinental Hotel önünde protesto gösterisi düzenledi.

"DÜNYA FOSİL YAKITLAR İÇİNDE BOĞULUYOR"

Thunberg burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünya fosil yakıtlar içinde boğuluyor. Umutlarımız, hayallerimiz ve yaşamımız bir yalan seli tarafından götürülüyor. Fosil yakıt endüstrileri yıllardır iş modellerinin sonuçlarının farkında ancak buna rağmen hiçbir şey yapmadılar" dedi.

Fosil yakıt endüstrisinin iklim krizine etkilerini yıllarca reddederek dikkatleri dağıttığını ve mücadeleyi geciktirdiklerini söyleyen Thunberg, "Bu toplantıyı fiziksel olarak engellemek için bedenlerimizi ortaya koymaktan başka şansımız yok" diye konuştu.

Protestocuların toplantıya gelişleri engelleme çalışmalarına müdahale eden Londra Metropolitan Polisi, Thunberg'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Thunberg, ocak ayında da Almanya'nın Lützerath kentinde kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevrecilere destek verdiği protestolarda çok sayıda eylemciyle birlikte gözaltına alınmıştı.