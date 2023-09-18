İklim aktivistleri Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nı boyadı

Berlin'in simgelerinden Brandenburg Kapısı turuncu ve sarı sprey boyayla boyandı. "Son Nesil" isimli iklim aktivistlerinin yaptığı eylemde 13 kişi gözaltına alındı.

İklim aktivist grubu "Son Nesil" (Letzte Generation), Almanya'nın başkenti Berlin'in sembollerinden Brandenburg Kapısı'nı iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla sarı ve turuncu sprey boyayla boyadı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, tarihi kapının altı sütununu boyayan 13 aktivist gözaltına alındı.

Eylemle eş zamanlı olarak tarihi kapının önündeki Pariser Platz'a da boya döküldü.

Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, Brandenburg Kapısı'nda yapılan boyalı protesto eylemini tarihi sütunlara zarar verdiği gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirdi.

Eylemin ardından güvenlik şeridi çekilerek tarihi kapıdaki boya temizlendi.

Almanya, 2045 yılı itibarıyla iklim nötr olmayı hedeflerken, "Son Nesil" grubu Almanya'nın 2030 yılında fosil yakıtları kullanmayı bırakmasını talep ediyor.