İklim aktivistleri, iklim krizine ve hükümet politikasına karşı Louvre Piramidi'ni boyadı
Fransa'da iklim aktivistleri, dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin önündeki piramide turuncu boya püskürttü.
Fransa'da iklim aktivistleri, dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin önündeki piramide turuncu boya püskürttü. Fransa’da “Derniere Renovation” adlı çevreci grup, başkent Paris’te her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği ünlü Louvre Müzesi'nin önünde bulunan piramitte eylem yaptı.
Müzenin önüne gelen aktivistler, Louvre Piramidi'ne turuncu boya püskürttü. Boyalı eylemin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan aktivistler, “termal yenileme planının uygulanması” talebi nedeniyle eylemi gerçekleştirdiklerini ifade etti.
🟠 ACTION - LOUVRE— Dernière Rénovation (@derniere_renov) October 27, 2023
Vendredi 27 octobre, 10h
Une douzaine de citoyens soutenant Dernière Rénovation ont recouvert de peinture orange et escaladé la Pyramide du Louvre pour exiger la #RénovationThermique des bâtiments.
🎥@CLPRESSFR pic.twitter.com/3Z32UW5weP