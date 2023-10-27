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İklim aktivistleri, iklim krizine ve hükümet politikasına karşı Louvre Piramidi'ni boyadı

Fransa'da iklim aktivistleri, dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin önündeki piramide turuncu boya püskürttü.

Çevre
  • 27.10.2023 19:31
  • Giriş: 27.10.2023 19:31
  • Güncelleme: 27.10.2023 19:35
Kaynak: iHA
İklim aktivistleri, iklim krizine ve hükümet politikasına karşı Louvre Piramidi'ni boyadı
FOTOĞRAF: İHA

Fransa'da iklim aktivistleri, dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin önündeki piramide turuncu boya püskürttü. Fransa’da “Derniere Renovation” adlı çevreci grup, başkent Paris’te her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği ünlü Louvre Müzesi'nin önünde bulunan piramitte eylem yaptı.

Müzenin önüne gelen aktivistler, Louvre Piramidi'ne turuncu boya püskürttü. Boyalı eylemin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan aktivistler, “termal yenileme planının uygulanması” talebi nedeniyle eylemi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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