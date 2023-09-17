İklim aktivistleri tarihi Brandenburg Kapısı'nı boyadı: 14 gözaltı

İklim aktivistleri, Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı'nı boyadı. Polis, boyama eylemini gerçekleştiren 14 kişi gözaltına aldı.

İklim aktivistleri, Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı'nı boyadı. Polis, boyama eylemini gerçekleştiren 14 kişi gözaltına aldı.

Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci grubun üyeleri, Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı'nı boyadı. Aktivistler, tarihi kapının sütunlarını sprey boyalar ile turuncu ve sarıya boyayarak, fosil yakıt kullanımının 2030 yılına kadar durdurulması yönündeki taleplerini dile getirdi.

Letzte Generation tarafından yapılan açıklamada, fosil yakıt kullanımının durdurulmasına yönelik adımlar atılmadığı sürece eylemlerin devam edeceği vurgulanarak, “En geç 2030 yılına kadar petrolden, doğal gazdan ve kömürden çıkmak zorundayız" denildi.

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ KULLANDILAR

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, "Son Nesil üyeleri, sabah saatlerinde Brandenburg Kapısı'nın doğu tarafındaki sütunlarına yangın söndürücülerle turuncu boya sıktı." ifadeleri kullanılarak, aktivistlerin sepetli bir vinç yardımıyla tarihi kapıya tırmanmalarının engellendiği aktarıldı. Polis, eyleme katılan 14 aktivistin gözaltına alındığını belirterek, tarihi kapıya verilen maddi hasarla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Almanya, 2045 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor ancak son iki yıldır yıllık hedefleri tutturamadı.