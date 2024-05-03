İklim krizi ile mücadele için 1 milyon imza

Haber Merkezi

Türkiye'de toplumun iklim kriziyle mücadele talepleri ve bu taleplere verilen destek hızla artıyor. Şimdiye kadar iklim mücadelesi için 100'lerce imza kampanyası başlatıldı ve bu kampanyaları 1 milyondan fazla kişi imzaladı. Toplumun iklim alanında öne çıkan talepleri ve en çok imzalanan kampanyalar arasında orman yangınlarının önlenmesi ve zeytinliklerin korunması, kömür madenleri ve termik santrallerin kapatılması, iklim afetleri ile mücadele ve gençlerin sağlıklı bir çevreye erişim hakkı yer alıyor.

Türetim Ekonomisi Derneği & Change.org Türkiye İklim Programı Yöneticisi Yaz Güvendi, başta gençler olmak üzere her kesimden iklim değişikliğine karşı harekete geçme talebinin de arttığını vurguladı. Son 3 yılda 400’den fazla kampanya başlatıldığını ve birçoğunun güçlü bir etki yarattığını veya başarıya ulaştığını belirtti. En çok imza alan konular ise, zeytinliklerin ve ormanların korunması, kömür madenlerinin kapatılması, orman yangınları ve afet dirençli kentler, plastik ve gençlerin gelecek hakları için talepleri oldu.