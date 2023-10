İklim krizi milyonları tehdit ediyor

Haber Merkezi

Yeni bir araştırma, 3°C’lik küresel sıcaklık artışının her yıl 1,5 milyar insanın ölümcül nemli sıcaklıklarla karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor. Çalışmaya göre söz konusu ortam, bu yüzyılda birçok insanın acil tıbbi bakım almasını da gerektirecek.

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, ısınma senaryolarının üst sınırına doğru, potansiyel olarak ölümcül ısı ve nem kombinasyonları, ABD’nin Orta Batısı gibi bölgelere daha da yayılabileceğini gösteriyor.

Reuters’e konuşan ABD’deki Purdue Üniversitesi‘nden çalışmanın ortak yazarı Matthew Huber, “Bu çok rahatsız edici” diyor. “Birçok insanı acil tıbbi bakıma gönderecek.”