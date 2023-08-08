İKO Başkanı Atayık: Kuyumculuk yapamayacak hale geleceğiz

Altın ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanması kararını değerlendiren İKO Başkanı Mustafa Atayık, "Şoktayız, sektör olarak kuyumculuk yapamayacak hale gelebiliriz" dedi.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık altın ithalatına getirilen ek mali yükümlülükler hakkında "Şoktayız, sektör olarak kuyumculuk yapamayacak hale gelebiliriz" dedi.

Bloomberght'nin aktardığına göre Atayık, bazı mücevherlerin ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük gelmesini değerlendirdi.

Atayık, sektör olarak şokta olduklarını dün çıkan haberlerden sonra bile altın alımlarında ciddi bir fark oluştuğunu bu durumda kuyumculuk yapamaz hale geleceklerinin altını çizdi.

Atayık’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Şoktayız dün düşen haberlerden sonra dünkü altın almamızla bugünkü altına almamız arasında 3500 dolara kadar fark oluştu. Yani bu da kiloda 100 gram civarındadır. Böyle bir şey olduğunda üretim duracak, satışlarımız da duracak, kuyumculuk yapamayacak hale geleceğiz. Türkiye kuyumculukta dünya pazarlarında ihracatta ikinci, pazar payında beşinci, üretimde üçüncü sırada. 40 bin kuyumcu var bunun 10 bine yakını üretici. Böyle bir şeyin aniden çıkması bizi şok etti. Sektörle konuşuldu denildi fakat İstanbul Kuyumcular Odası olarak bizden böyle bir bilgi akışı olmadı, sorulmadı dolayısıyla şoktayız. Bu durum sektörü kayıt dışını itecek üretim, çok düşecek devletimizin bunu yeniden istişare etmesi ve düzeltilmesi lazım. Mücevherlerin ithalatına getirilen yükümlülükle en fazla tüketiciye zarar gelecek."

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, altından, pırlantalı altından, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerin Avrupa Birliği (AB) ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki yerlerden ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanacak.