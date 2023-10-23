İktidar dünyanın tersine hareket ediyor

BirGün / ANKARA

90 ülkenin toplandığı Okul Yemekleri Koalisyonu’nda Türkiye yer almadı.

CHP Milletvekili İsmet Güneşhan, Türkiye’nin koalisyonda olmamasını eleştirdi. TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi İsmet Güneşhan, iktidarın dünyadaki gelişmelerin aksine tutum almaya devam ettiğini kaydederek, programın özellikle kız çocuklarının eğitim öğretimine devam edilmesinde de çok büyük fayda sağladığını kaydetti. Güneşhan, programın hedefinin 2030 yılında tüm çocukların okullarında sağlıklı ve besleyici günlük yemeğe erişebilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

EN AZ BİR ÖĞÜN YEMEK

Güneşhan, 18-19 Ekim’de Paris’te düzenlenen programda öne çıkan başlıkları şöyle sıraladı:

“Artık dünyanın karşı karşıya olduğu benzeri görülmemiş zorluklarla başa çıkmak için okul yemek programlarına daha fazla yatırım yapmanın zamanı geldi. Eldeki en son verilere göre, şu anda dünya çapında 418 milyon çocuğa okul yemeği ulaştırılıyor ve programların yurt içi finansmanında 5 milyar ABD doları artış yaşandı

Karşılaştırma yapmak gerekirse, COVID-19 salgını öncesinde yılda 388 milyon çocuğa okul yemeği veriliyordu. Düşük gelirli ülkeler okul yemeklerine yapılan yurt içi yatırımı yüzde 15 oranında artırdı ve çoğunluğu kadınlar için olmak üzere 4 milyon iş yaratıldı.

Uzun bir yol kat ettik ancak dünyanın en savunmasız milyonlarca çocuğunun, hayatlarını değiştirebilecek okul yemeklerine erişimi hâlâ engelleniyor. 2030 yılına kadar 724 milyon ilkokul çocuğunun tamamının okullarında besleyici yemek yiyebilmesini sağlamaya yönelik küresel hedefimize ulaşmak için, şu anda bu programlara erişimi olmayan 430 milyon çocuğa ulaşmalıyız.

Her ülkede siyasi irade, yatırım ve uygulama olmadan ilerleme umudu yoktur. Dünyanın her yerindeki çocuklar, özellikle de en savunmasız ve en zor durumda olanlar, okulda en az bir öğün yemeği hak ediyor; bu, bazıları için günün tek öğünü. Hükümetlerin bu programlara öncelik vermeye devam etmeleri gerekiyor.”

KOALİSYONDA OLUNMALI

Türkiye’nin koalisyona katılmamasına tepki gösteren Güneşhan, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerin lokmasına göz diken AKP iktidarının bu koalisyona ülkemizi sokması beklenemezdi. Koalisyona üye olmak için ne yapılması gerekiyorsa bir an önce başlatılmalı. Koalisyona üyeliğin ötesinde her öğrencinin sağlıklı beslenebilecek ve öğrenimini nitelikli hale getirecek besine ulaşmasının yolu açılmalı. AKP’nin yarattığı bir avuç saray yandaşının zenginleştiği, halkın daha çok yoksullaştığı düzenin ezilenleri çocuklar olmamalı.”