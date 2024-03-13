İktidar durmuyor: Kanal İstanbul bölgesinde 6,2 milyar TL’lik iki ihale daha

Kanal İstanbul için milyarlarca liralık iki ihale daha düzenlendi. AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adayı Murat Kurum’un oy kazanmak için ısrarla “Gündemimizde yok” dediği Kanal İstanbul için yapılan iki ihalenin toplam bedeli 6,2 milyar TL’yi aşıyor.

İsmail ARI

Kanal İstanbul için milyarlarca liralık iki ihale daha düzenlendi. AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adayı Murat Kurum’un oy kazanmak için ısrarla “Gündemimizde yok” dediği Kanal İstanbul için yapılan iki ihalenin toplam bedeli 6,2 milyar TL’yi aşıyor.

Emlak Konut ve THY ortaklığıyla Kanal İstanbul projesinin kalbi olan Dursunköy’de yapılacak konut projesi için, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yeni bildirimde bulunuldu. Emlak Konut’un “İstanbul Arnavutköy Dursunköy 3. Etap 5. Kısım Sözleşme İmzalanması” başlığıyla yaptığı açıklamada, “Konut ve ticaret inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme işi için Mise İnşaat ile Yapıtaş Gayrimenkul İş Ortaklığı ile 12 Mart’ta 3 milyar 709 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı” belirtildi.

“İstanbul Arnavutköy Dursunköy 3. Etap 10. Kısım Sözleşme İmzalanması” başlığıyla yapılan bir başka açıklamada da Kibritçi İnşaat ile 2 milyar 554 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı duyuruldu.

14 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Emlak Konut ve THY ortaklığında Kanal İstanbul bölgesine yapılan bu konut ve ticaret projesiyle 14 bin konut inşa edilecek. THY’den daha önce yapılan açıklamada, “Proje kapsamında etaplar halinde toplam 14 bin konut yapılarak Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetiminde satışa çıkarılması, yapılacak konutların en az 3 bin adedinin Türk Hava Yolları ve iştiraklerinin çalışanlarına satılmak üzere kura hakkının ortaklığımız tarafından belirlenmesi planlanmaktadır” denilmişti.

Yani 14 bin konuttan sadece 3 bini THY çalışanlarına satılacak. Geriye kalan 11 bin konut ile ticari alanların kime satılacağı ise bilinmiyor.