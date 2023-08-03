İktidar gazeteciler ‘yazmasın’ istiyor

Gazeteci Barış Pehlivan, 5’inci kez cezaevine giriyor. BirGün’e konuşan Pehlivan, “İktidar gazetecileri susturma yoluna gidiyor. Alışmamalıyız, pasifleştirme politikalarına karşı direnmeliyiz” diye konuştu.

Asena TUNCA

Libya’da yaşamını yitiren bir MİT mensubunun cenazesine ilişkin yaptığı haber gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ve 6 ay cezaevinde kalıp “denetimli serbestlik” ile tahliye olan Gazeteci Barış Pehlivan, 5’inci kez cezaevine giriyor. Bir başka davadan 8 ay ceza alan, bu nedenle de 'denetimli serbestlik' hükmü bozulan gazeteci, 15 Ağustos’ta teslim olacağını bildirdi. Aynı zamanda Cumhuriyet gazetesi yazarı olan Pehlivan, 31 Temmuz'da çıkarılan yasadan faydalanmak için talepte bulunduğunu ve çıkacak karara göre cezaevine girip girmeyeceğinin netleşeceğini kaydetti. BirGün’e konuşan Pehlivan, özetle şunları söyledi:

SİLİVRİ’YE GİDECEĞİM

“Libya’da şehit edilen MİT personelinin cenazesine dair haberi yayımladığım için yaklaşık 3 yıl önce tutuklandım. İçerdeyken bizi çıkarılan infaz yasasından ayrı tuttular ve en nihayetinde 3 yıl 9 ay ceza alıp tahliye oldum. Denetimli serbestlik sistemine konuldum. Denetimli serbestlikte ‘kişi hakkında bir dava açılması durumunda davanın sonuçlanmasını beklemeksizin tekrar cezaevine gönderilmesi’ gibi bir tehdit var. Bu Demokles’in kılıcı gibi başımızda sallanıyor. Ben gazeteciyim, ayda 3-4 dava açılıyor. En nihayetinde benim Türkiye’deki bir Yargıtay üyesinin usulsüzlüklerini mahkeme dosyalarını baz alarak ismini bile vermeden yazdığım bir yazı gerekçesiyle hakkımda hakaret davası açıldı. Bu da denetimli serbestliğimin bozulmasına gerekçe gösterildi. Denetimli serbestlikten yararlanmam gerektiğine dair Bakırköy İnfaz Hâkimliği’ne başvurdum. Karar olumsuz sonuçlanırsa 15 Ağustos’ta 8 aylığına açık cezaevine teslim olmak üzere Silivri’ye gideceğim.”

ZULÜM DEĞİŞMİYOR

“Nasıl ki zamanında Fethullahçılar bu devlette hukuksuz şeyler yaptıysa ve biz onlarla mücadele ettiysek Fethullahçılar yerine o koltuklara oturtulan başka gruplarla da mücadele etmek, onları deşifre etmek gazeteciler olarak görevimiz. Bizim yaptığımız da buydu. Maalesef, Fethullahçılarla mücadele ettiğini iddia eden iktidar aynı yöntemlerle gazetecileri susturma yoluna gidiyor. Örneğin BirGün yazarı Merdan Yanardağ içeride, beni şimdi tekrar içeri sokmaya çalışıyorlar. Hakkım olan bir yasadan faydalanmamı engellemeye çalışıyorlar. En özetle gelinen noktada sadece aktörlerin isimleri değişiyor ama zulüm değişmiyor.”

UTANÇ VERİCİ

“BirGün, Cumhuriyet, Halk TV gibi halk adına ve iktidara eleştirel yayıncılık yapan, kamuoyunun bilme hakkına saygı duyan bir yayın organında çalışıyorsanız başınızdan davalar eksik olmuyor. Eğer Sabah, Yeni Şafak veya iktidarın A Haber’inde çalışsaydınız adliyeye pek gitmezdiniz açıkçası. Maalesef yargı o gözü kapalı simgesini tamamen çöpe atmış durumda. Şüphelinin kimliğine bakıyor. Şüphelinin nerede, ne iş yaptığına bakıyor. Beyazların ve siyahların yargısı gibi bir sistem oluşturulmuş gibi bu da çok utanç verici.”

BİRGÜN ÜZERİNDEN ÇAĞRI: ALIŞMAMAMIZ GEREKİYOR

Yurttaşlara BirGün üzerinden çağrı yapan Gazeteci Barış Pehlivan, “Alışmamak gerekiyor. Böylesi hukuksuzlukları es geçmemek gerekiyor. Protesto hakkını, itiraz hakkını, ses çıkarma hakkını sadece sosyal medyayla sınırlandırmamak gerekiyor. Bu pasifleştirme politikasının karşısında direnmek gerekiyor. Halk adına mücadele eden gazetecilere destek olmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.