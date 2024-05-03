İktidar Gezi Parkı için devrede

İsmail ARI

İktidarın, mahkemenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) iadesine karar verdiği Gezi Parkı için devreye girdiği öğrenildi.

Parkın İBB’ye iade edilmesi yönündeki kararın iktidar kanadında rahatsızlık yarattığı ve kararın bölge idare mahkemesi (istinaf) aşamasında bozulması için devreye girildiği öne sürüldü. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile sürecin yönetildiği, kararın bozulması ve parkın mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde kalması için bir yol arandığı bildirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, mülkiyeti İBB’de olan Gezi Parkı’na 12 Mart 2021 tarihinde el koymuştu. İBB’nin 9 Nisan 2021’de açtığı davada ise kısa bir süre önce karar çıkmıştı. İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İBB’nin açtığı tapu iptal davasını 19 Mart 2024 tarihinde karara bağlayarak İBB’yi haklı bulmuştu. Gezi Parkı’nın vakıf yoluyla meydana gelmediğine dikkat çeken mahkeme, vakıf adına kayıtlı tapu kayıtlarının iptaline, İBB adına kayıt ve tesciline karar vermişti.