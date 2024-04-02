İktidar kemer sıkmaya devam edecek: Halkın mesajını hiç anlamamışlar

Şimşek, seçim hezimeti sonrası ‘kemer sıkmaya’ devam mesajı verdi. Prof. Boratav, taban yitiren iktidarın politikasını öngörmenin mümkün olmadığını söyledi. Prof. Çelik “Anlaşılan seçimden ders almadılar’’ dedi.

Ekonomi Servisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçim sonrası yaptığı ilk açıklamasında orta vadeli programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Şimşek’in açıklamalarını değerlendiren Prof. Dr. Aziz Çelik, ‘‘Anlaşılan seçimden ders almadılar, halkın ne dediğini anlamadılar’’ dedi. Reçetenin doğal uzantısının küçülme olacağını belirten Prof. Dr, Korkut Boratav, ‘‘Kitle tabanını bu derece yitirmiş olan bir kişisel iktidar bunu göze alabilir mi, bilemiyorum, soru işareti’’ dedi.

Bakan Şimşek, seçim sonrası ilk mesajını X hesabından verdi. Orta Vadeli Planı (OVP) kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı: ‘‘Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız.’’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan da benzer mesajlar geldi. Hayati derecede öneme sahip 4 yılı aşan seçimsiz bir döneme girildiğini hatırlatan Yılmaz, ‘‘Gerek ekonomik gerek sosyal bakımdan enflasyonla mücadele temel önceliğimizdir. Geçen sene ilan ettiğimiz programımızı kararlı bir şekilde uygulayarak bunu başaracağız’’ dedi.

EMEKLİLER KAYBETTİRDİ

Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik ise sonuçları değerlendirirken Şimşek’e tepki gösterdi. Çelik, ‘‘Bakan Şimşek AKP’nin seçim yenilgisine yol açan sıkı para politikasına, kemer sıkma politikasına, neoliberal ortodoksiye devam edileceğini ilan ediyor. Oysa seçmen 31 Mart’ta tam da bu politikaya kırmızı kart gösterdi. Anlaşılan seçimden ders almadılar, halkın ne dediğini anlamadılar!’’ ifadelerini kullandı. 1989 seçimlerinde 24 Ocak ve 12 Eylül’ün yoksullaştırıcı politikalarına ve onu uygulayan ANAP ve Turgut Özal’a duyulan öfkenin bir benzerinin yaşandığını vurgulayan Çelik şöyle devam etti: ‘‘AKP iktidarının yaşadığı büyük yenilginin en önemi nedeni halkın AKP’nin son yıllarda uyguladığı ekonomi programlarına ve özellikle Şimşek tarafından izlenen kemer sıkma politikalarına, IMF’siz IMF programları duyduğu öfkedir. AKP’ye kaybettiren en önemli sebep büyük yoksullaşmadır, boş tenceredir ve mutfaktaki yangındır. Kaybettiren asgari ücretlerine zam yapılmayacağı söylenen işçilerdir, Kaybettiren emeklilikte adalet beklentilerine dönüp de bakılmayan emeklilik mağdurlarıdır, kaybettiren dalga geçilen emeklilerdir. Yapılması gereken hükümetin yoksullaştırıcı ekonomik programına, seçimden sonra daha da pervasız uygulanabilecek kemer sıkma politikalarına ve hukuksuzluğa karşı ekmek, adalet ve hürriyet talebini güçlendirmektir.’’ Türkiye’nin önde gelen iktisatçılarından Prof. Dr. Korkut Boratav ise seçimin ardından ekonomi politikasında yola nasıl devam edileceğini öngörmenin mümkün olmadığını söyledi.

BELİRSİZLİK ARTTI

Boratav Sözcü’ye yaptığı değerlendirmede, ‘‘Türkiye’nin yönetimi o derece belirsiz bir hal aldı ki, iktidarda kişisel hakimiyet o derece arttı ki öngörmek için kişisel gücün iç dünyasına girmek lazım" diyen Boratav, ABD’den ve Batılı finans çevrelerinden gelen telkinlere işaret etti. Şimşek’e ‘‘Kimsenin gözünün yaşına bakma, iki yıl küçül sonra istikrarı yakala’’ telkini geldiğini belirten Boratav, bu telkinlere ne yanıt verileceğinin belirsiz olduğunu söyledi. Şimşek ekibinin uyguladığı mevcut ekonomik reçetenin doğal uzantısının 2024 yılını küçülmeyle geçiştirmek olacağına dikkat çeken Boratav, ‘‘Kitle tabanını bu derece yitirmiş olan bir kişisel iktidar bunu göze alabilir mi, bilemiyorum, soru işareti’’ dedi. Dünkü sonuçların ardından iktidarın yeni anayasa yapma tasarımının iflas ettiğini vurguluyan Boratav, bu sonuçların ardından iktidar blokunda, devlette ve bürokraside dağılma olup olmayacağının da soru işareti olduğunu belirtti.

HAYAT PAHALILIĞI

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez ise seçim analizinde “22 yıldır seçim kaybetmeyen AKP ne oldu da kaybetti” sorusuna şu yanıtı verdi: ‘‘Oy kullananların yarısından biraz fazlası emekli ve ücret geliri elde eden kişilerden oluşuyor. Aktif çalışan 16 milyon dolayındaki kişinin kabaca 7 milyona yakını asgari ücretle çalışıyor. Emekliler, asgari ücretliler ve üst düzeyde ücret alanlar dışındaki ücretliler yaşanan yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı karşısında aldıkları ücretle geçinemez durumdalar. İktidar, özellikle son bir yılda giderek artan hayat pahalılığı karşısında durumu hızla bozulan bu kesimin sorunlarına çözüm getiremiyor. Özetle söylemem gerekirse kanımca bu sonuçlar üzerindeki en önemli etken AKP’nin yanlış ekonomi politikasıyla çığırından çıkardığı enflasyon ve hayat pahalılığı oldu.’’