İktidar nefreti körükledi

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin raporu 2023’te en az 208 ırkçı saldırı yaşandığını gösterdi. Raporda, iktidarın söylemlerinin nefreti körüklediği aktarıldı.

Haber Merkezi

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 2023 yılı içerisinde "Kürtler, Aleviler ve mültecilere yönelik ırkçı saldırılara dair" basın taraması üzerinden hazırladığı raporu açıkladı. Raporda yıl içerisinde tespit edilen en az 208 ırkçı haberin basında yer aldığı aktarılırken iktidar ve muhalefetin söylemleri üzerinden birçok saldırının yaşandığına dikkat çekildi. Raporda, Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından göçmenlere yönelik ırkçı eylemler olduğu, deprem bölgesinde kalan Alevi köylerine yönelik ayrımcı yaklaşımlar yaşandığı vurgulandı.

KİMLİKLERİNİ GİZLEDİLER

Raporda, Kürtlere yönelik spor sahalarından cezaevlerine, anadile yönelik ayrıştırıcı ifadelerden metropollerde ırkçı söylemlere maruz bırakıldıkları şiddet eylemlerine kadar birçok ırkçı haberin basına yansıdığı ifade edildi. Raporda, "Uzunca yıllar boyu Alevi olduklarını, Kürt olduklarını gizlemek zorunda kalan aileler gibi bugün de göçmen aileler çocuklarını bu şekilde tembihlemekte ve kamusal alanda kendi dillerini konuşmama konusunda uyarmaktadırlar. Hâlâ TBMM’de Kürtçe 'Bilinmeyen-X dili' olarak tanımlanmakta olup, bölge kentlerine ait otobüs firmalarından tutun da siyasi parti binalarına yönelik ırkçı saldırılar gündelik yaşamın rutinine dönüşmüş durumda" diye kaydedildi.

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MÜLTECİLERE YÖNELİK NEFRET SÖYLEMİNİ ÖDÜLLENDİRDİLER

Sosyal medyada mültecilere yönelik nefret söylemleri içeren paylaşımlar yaptığı ileri sürülen 10'u tutuklu, 30 sanığın yargılandığı davada mahkeme nefret söylemini adeta ödüllendirdi. Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından yargılanan şüpheliler hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme tutuksuz sanıkların da adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.