İktidar öğretmenlerin yüzde 70’ini atamadı

MEB’in 2019-2023 atama analizi plansızlığı gösterdi. Beş yıllık dönemde 512 bin 199 öğretmenden sadece 160 bin 577’sinin ataması gerçekleştirildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019-2023 dönemini kapsayan atama analizi, öğretmen istihdamındaki plansızlığı gün yüzüne çıkardı.

2019-2023 döneminde öğrencilerine kavuşmak umuduyla atamalara başvuran öğretmenlerden yalnızca yüzde 31,3’ünün ataması yapıldı.

MEB’in verilerine göre, 2019 ve 2023 yıllarını da kapsayan beş yılda atamalara başvuran her 10 öğretmenden yalnızca üçü göreve başlayabildi.

MEB’in verilerine göre, 2019-2023 döneminde 11 farklı sözleşmeli öğretmenlik ataması gerçekleştirildi. Sözleşmeli öğretmenlik ataması için toplam 512 bin 199 müracaat alındı. Bakanlığın sözleşmeli öğretmenlik atamalarına başvuran 512 bin 199 öğretmenden yalnızca 160 bin 577’sinin ataması yapılabildi. MEB’in atama başvurularını karşılama oranı yüzde 31,3’te kaldı.

ATAMALAR AZALDI

Sözleşmeli öğretmenlik atamalarında başvuruların karşılanma oranında yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti. MEB, 2019 yılında iki ayrı sözleşmeli öğretmen ataması yaptı. Şubat 2019’da gerçekleştirilen ilk atamada 53 bin 871 başvuru alınırken atanan sayısının 19 bin 996 olduğu bildirildi. Ağustos 2019’da gerçekleştirilen ve 46 bin 507 müracaat alınan ikinci atamada ise 19 bin 959 kişinin atandığı belirtildi.

PLANSIZLIĞIN VERİSİ

2020-2023 döneminde gerçekleştirilen atamalara yönelik istatistikler ise şöyle kaydedildi:

Mart 2020: 51 bin 234 başvuru, 19 bin 917 atama.

Eylül 2020: 48 bin 895 başvuru, 19 bin 910 atama.

Şubat 2021: 28 bin 893 başvuru, 19 atama.

Eylül 2021: 45 bin 983 başvuru, 19 bin 939 atama.

Ocak 2022: 33 bin 48 başvuru, 14 bin 961 atama.

Eylül 2022: 39 bin 978 başvuru, 19 bin 614 atama.

Nisan 2023: 163 bin 944 başvuru, 45 bin 753 atama.