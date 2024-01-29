“İktidar siyaseti yalanla yürütüyor”

Politika Servisi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Eş Başkanlar toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakırhan, “Asker, polis, jandarma nerede artık kolluk varsa kazanacağımız kentlere taşımaya çalışıyorlar. Kaçak seçmen taşıyorlar, irademizi gasp etmeye çalışıyorlar. Onların getirdiği her bir kaçak seçmene karşı bizim iki kişiyi örgütlememiz, iki kişiyi kazanmamız gerekiyor. Kendi halinde bırakırsak sonuçlar ortada. Aldığımız kazandığımız oy oranının üzerinde bir seçmen taşıması var. Peki, bunu nasıl alt edeceğiz. İkna edeceğiz, kazanacağız ve demokratik yerel yönetim anlayışımızı anlatacağız” dedi.

Savaşlar daha çok emekçilerin, ezilenlerin yaşamış olduğu bölgelerde yapılıyor diyen Bakırhan, Ortadoğu’da ciddi bir işgal politikasının devam ettiğini söyledi.

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirme yapan Bakırhan, “Milliyetçilik üzerinden bir süreçle karşı karşıya kalacağız. Dün söylediğimiz gibi bugün de başta Orta Doğu’daki sorunlar olmak üzere, Kürt meselesi olmak üzere askeri yöntemlerin sonuç almayacağını, üs kurmayla barış gelmeyeceğini, asker ihraç ederek orada bir iyileşme sağlanmayacağını belirtmek istiyoruz. Bu sorunların tamamımın diyalogla, müzakereyle çözüleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

AKP’nin “yalan siyaseti yürüttüğünü” aktaran Bakırhan, şöyle konuştu:

“İsveç’in NATO’ya katılımında nasıl çark ettiklerini, evet oyu verdiklerini hep beraber izledik. Bir süre önce Recep Tayyip Erdoğan ‘vatanı satmak yüksek faizle, enflasyonla, kötü yönetimle olur’ demişti. Şimdi soruyorum: Enflasyon yüksek mi? Yüksek. Faiz yüksek mi? Her gün uyanıyoruz faiz artırılıyor. İyi mi yönetiliyoruz? Hayır kötü yönetiliyoruz. O zaman Erdoğan’a hatırlatmak lazım, sizin söylediğiniz vatanı satmaksa, şu anda bahsettiğiniz şeylerin tamamının güncel olduğunu belirtmek istiyorum”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçtiğimiz günlerde yaptığı “mertçe siyasi cinayet” açıklamalarını da eleştiren Bakırhan, “Biz mertçe katlediyorduk, mertçe kaybediyorduk, mertçe yakıyorduk demesi üzerine biraz onuru olan biraz hukuk etiği olan savcıların, hakimlerin bir an önce soruşturma açıp bu sözler üzerine bu insanı yargılaması gerektiğini düşünüyorduk. Söz konusu olan muhalifler, Kürtler, devrimciler olunca bu şeffaf öldürenler bu sözlerine, pratiklerine devam ediyorlar” dedi.