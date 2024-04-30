İktidar ‘yeni anayasa’ turuna başladı: Özel’den “Önce Anayasa’ya uyun” mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'yeni anayasa'ya ilişkin partilere yapacağı ziyaretlere CHP Grubu ile başladı. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel ile TBMM'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, Kurtulmuş "Anayasa tekliflerini olgunlaştırarak, önümüzdeki dönem Meclis açılışında müzakere edeceğiz" ifadelerini kullanırken; Özel "Anayasaya uymayacaksak yeni anayasa yapsak ne olur yapmasak ne olur?" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için ziyaretlere başladı.

Kurtulmuş, yeni anayasa ve içtüzük değişikliği konusunda ziyaretlerine CHP Grubu ile başladı.Saat 11.30'da başlayan ziyarette, Özgür Özel ve Numan Kurtulmuş baş başa görüştü. Görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Özel açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada Meclis Başkanı Kurtulmuş "Toplumsal mutabakatla yeni anayasanın çıkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel ise mevcut Anayasa'ya uyun mesajı vererek "Vatandaşın söylediği anayasa tartışmaları daha önce de yaşandı siyasetin üstüne sis olup, diğer sorunları görünmez kılınıyorsa bu olmaz. Anayasaya uyulmuyorsa yeni anayasa yapsanız ne olur yapmasanız ne olur" dedi.

KURTULMUŞ: KARARI MECLİS VERECEK

İçerik ile ilgili konuşmadıklarını söyleyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Parlamentoda oluşabilecek en yüksek konsensusla, toplumsal mutabakatla yeni anayasanın çıkmasını istiyoruz. Yine bir başka kural ise partilerin anayasaları olmaz anayasa teklifleri olur. Mayıs ayının sonuna kadar bu işin usulüne ilişkin değerlendirme almak isteriz. Belki yaz aylarında görüşlerini olgunlaştırarak, önümüzdeki seni müzakere ortamı başlar ve sonrasında da usulüne uygun bu süreçleri götürdüğümüz sürece sonuç alabileceğimizi düşünüyor. Çok sayıda partinin var olması Türkiye’nin demokratik zeminin güçlendirmesi açısından önemlidir. Anayasa kararını Meclis verecektir. Bu Meclis kurucu Meclis değildir söylemlerinin demokratik olmadığını ifade etmek istiyorum. Milletvekilli oyları anayasa ya yapılacak ya da yapılamayacak. Meclis'te oluşacak komisyonun yöntemi şeklini partilerle uzlaşıp görüşüleceğiz. Bu süreç içinde yapıcı bir diyaloğu tüm partilerle yürüterek, sonuç almayı hedefliyoruz."

ÖZEL'DEN "ÖNCE ANAYASA'YA UYUN" MESAJI

Kurtulmuş'un ardından konuşan Özgür Özel, önce anayasaya uyulması gerektiğini söyleyerek "Anayasa'ya uyulmuyorsa yeni anayasa yapsanız ne olur yapmasanız ne olur. Müzakere edilecek ama sorumlu olduğumuz kitleler için de mücadele edeceğiz" dedi.

Özel, şöyle konuştu:

"Açık bir müzakere ortamı olması gerektiğini daha önce de söylemiştim. 31 Mart seçimlerinden birinci çıkmış ve sorumluluğunu bilen bir partiyiz. İnsanların yoksulluk gibi üst düzeyde beklentileri varken, yeni anayasa beklentisi toplumun beklentilerinin neresindedir, bunu tartmak lazım. Partinin yetkili kurullarında bir değerlendirme yapmadan, konuşmak partinin yönetim anlayışına uymaz. Bugün yapılan değerlendirmeyi grup ve partinin yetkili organları ile değerlendireceğiz. Bir şeyin yenisini teklif ediyorsak, örneğin yeni elbise alıyorsak giyeceğimiz bir elbise alırız, giymeyeceğiz elbiseyi yine alalım. Geçen seferde iyisi yapıldı ama o anayasa uyulmuyor. Önce yeni anayasa tam uyum beklemek bizim hakkımızdır. Vatandaşın söylediği anayasa tartışmaları daha önce de yaşandı siyasetin üstüne sis olup, diğer sorunları görünmez kılınıyorsa bu olmaz. Anayasa yapacaksak uyacaksak yapılır. Anayasaya uyulmuyorsa yeni anayasa yapsanız ne olur yapmasanız ne olur. Bunları ifade ettim. Müzakere edilecek ama sorumlu olduğumuz kitleler için de mücadele edeceğiz. Sayın başkan ile el sıkıştık, demokrasiye inanalar bunu yapar. O açıdan bu diyalog zeminini önemsediğimizi de ifade etmek isterim.”