İktidara yakın gazetecilerden Arap dünyasına mesaj: Biz tek milletiz
Esra Elönü, Özlem Doğan, Hikmet Genç, Hacı Yakışıklı ve Yasin Aktay gibi iktidara yakın gazeteciler, Türkçe ve Arapça konuşmalarla Arap dünyasına seslenerek “Biz tek milletiz” dedi.
İktidara yakın bir grup gazeteci, Türkçe ve Arapça olarak yaptıkları konuşmalarla Arap dünyasına seslendikleri bir video hazırladı.
Gerçek Hayat dergisi hesabından yayınlanan videoda, Türkiye'de bazı kişilerin “nefret tohumları ektiği” söylendi.
Aralarında Esra Elönü, Özlem Doğan, Hikmet Genç, Hacı Yakışıklı, Taha Hüseyin Karagöz, Yakup Köse, Yasin Aktay gibi isimlerin bulunduğu gazeteciler, "Türk olduğunu iddia ederek ırkçılık yapanların Türk milletinin değerleriyle alakası olmadığını" söyledi.
"Biz Türküz, Kürdüz, Arapız, Gürcüyüz ve diğerleriyiz. Hepimiz aynı milletin parçalarıyız" denilen video, Arapça "Biz tek milletiz" sloganıyla bitirildi.
"نحن أمة واحدة"— Gerçek Hayat Dergisi (@Gercek_Hayat) September 22, 2023
نداء من الصحفيين التركيين إلى العالم الإسلامي
"BİZ BİR MİLLETİZ"
Türk gazetecilerden İslam alemine çağrı pic.twitter.com/B3UbbhnLjD