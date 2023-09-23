İktidara yakın gazetecilerden Arap dünyasına mesaj: Biz tek milletiz

Esra Elönü, Özlem Doğan, Hikmet Genç, Hacı Yakışıklı ve Yasin Aktay gibi iktidara yakın gazeteciler, Türkçe ve Arapça konuşmalarla Arap dünyasına seslenerek “Biz tek milletiz” dedi.

İktidara yakın bir grup gazeteci, Türkçe ve Arapça olarak yaptıkları konuşmalarla Arap dünyasına seslendikleri bir video hazırladı.

Gerçek Hayat dergisi hesabından yayınlanan videoda, Türkiye'de bazı kişilerin “nefret tohumları ektiği” söylendi.

Aralarında Esra Elönü, Özlem Doğan, Hikmet Genç, Hacı Yakışıklı, Taha Hüseyin Karagöz, Yakup Köse, Yasin Aktay gibi isimlerin bulunduğu gazeteciler, "Türk olduğunu iddia ederek ırkçılık yapanların Türk milletinin değerleriyle alakası olmadığını" söyledi.

"Biz Türküz, Kürdüz, Arapız, Gürcüyüz ve diğerleriyiz. Hepimiz aynı milletin parçalarıyız" denilen video, Arapça "Biz tek milletiz" sloganıyla bitirildi.