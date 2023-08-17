İktidarın hesabı çarşıya uymadı!

Kamu kaynaklarının ölçüsüz kullanımına devam ediliyor. İletişim Başkanlığı, 12 aylık bütçesinin yüzde 87’sini, Sağlık Bakanlığı yüzde 64’ünü, MEB yüzde 65’ini, Diyanet yüzde 68’ini yedi ayda tüketti.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidarın ekonomi politikası, kamu bütçesini altüst etti. Kamu kurumları, ekonomik krizin de etkisiyle yıllık bütçeleri ile yetinemez hale geldi. Bütçedeki plansızlık, ölçüsüz harcamalar ile birleşince ortaya dikkat çeken bir tablo çıktı. Çok sayıda kamu kurumu, bu yılın tamamı için kullanımına sunulan bütçenin büyük bölümünü bu yılın ilk yarısında harcadı.

ALTUN YETİNEMEDİ

Resmi Gazete'de 27 Temmuz’da yayımlanan karar kapsamında kamu idarelerinin bütçelerinde ekleme ya da çıkarma yapıldı. İletişim Başkanlığı’nın bu yılki bütçesi, 1 milyar 631 milyon 576 TL olarak güncellendi. Hemen her ay fahiş harcamalara imza atan başkanlığın, Ocak-Temmuz döneminde yaptığı harcamanın yıllık bütçesine oranı yüzde 87,4 oldu. Başkanlığın temmuz sonu itibarıyla harcadığı para kayıtlara, 1 milyar 427 milyon 522 bin TL olarak geçti.

BÜTÇE ÇAĞ ATLADI

Sağlık Bakanlığı’nın yedi aylık harcamasının 12 aylık toplam bütçesine oranı da yüzde 63,8. Toplam 311 milyar 333 milyon 678 TL bütçesi olan Sağlık Bakanlığı, Ocak-Temmuz döneminde bütçesinden 198 milyar 794 milyon 483 bin TL’lik harcama gerçekleştirdi. MEB de bütçesinin büyük bölümünü henüz yedi ayda tüketen kamu idareleri arasında yer aldı. Buna göre, MEB 461 milyar 649 milyon 548 bin TL’lik bütçesinden, 297 milyar 728 milyon 797 bin TL’lik kısmını kullandı.

MEB’in harcamasının 12 aylık bütçeye oranı ise yüzde 64,5. Diyanet İşleri Başkanlığı da hesabı çarşıya uyduramadı. Toplam 36 milyar 186 milyon 871 bin TL bütçe verilen kurum, temmuz sonunda 24 milyar 715 milyon 777 bin TL’lik harcamaya imza attı. Diyanet’in yedi aylık harcamasının bütçesine oranının yüzde 68,3 olduğu belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, temmuz sonunda bütçesinin yüzde 58’ini, Adalet Bakanlığı da yüzde 62,8’ini yedi ayda tüketti. AB Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yılın bitmesine dört buçuk ay varken yıllık bütçesinin tamamını kullandı.

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Bütçenin dibini sıyırdılar

Çok sayıda bakanlık ve başkanlık, yılın bitmesine aylar olmasına rağmen 12 aylık bütçesini ya tüketti ya da tüketmek üzere. 31 Temmuz itibarıyla kurumların yıllık bütçelerini harcama oranı şöyle: