İktidarın iklim hedefi yok

STK’ler 2023’ün iklim karnesini çıkardı. Türkiye’nin iklim hedeflerinden uzak olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Kömür ve nükleerdeki ısrar, Türkiye’nin iklim hedefi olmadığını gösteriyor” denildi.

HABER MERKEZİ

Sivil toplum kuruluşları, Türkiye’nin 2023 İklim Karnesi’ni çıkardı. Enerji planlamalarında halâ kömür ve nükleerin öncelikli olduğu belirtilen açıklamada, Türkiye’nin bir iklim hedefi olmadığına dikkat çekildi.

Avrupa İklim Eylem Ağı, Fosil Yakıtların Ötesi, Greenpeace Akdeniz, İklim İçin 350 Derneği, TEMA Vakfı ve Yeşil Düşünce Derneği, 2023’ün sonunda, yılın değerlendirmesini yaptı. 2023’ün rekor kıran küresel sıcaklarla tarihe geçtiği belirtilen açıklamada, “Bu yıl yaşadığımız sel felaketleri de iklim için harekete geçmediğimiz her saniye bizi daha büyük felaketlerin beklediğinin kanıtı” dedi.

KÖMÜRDE ISRAR

Karnede, sivil toplum örgütleri, ülkenin dört bir tarafındaki yıkım ve talan sürerken yine de iktidarın yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerini, adil geçişin resmi belgelerde ilk kez yer alması olumlu olarak değerlendirdi. Türkiye’nin hâlâ kömürde ısrar etmesi, yeni nükleer santrallar kurma planları yapması, iklim hedefini iyileştirmemesi, İklim Kanunu taslağını sivil toplumla beraber hazırlamaması ise karnede olumsuz olarak değerlendirildi. Kömür ve nükleerdeki ısrarın 2053 net sıfır hedefi ile uyuşmadığı belirtilen açıklamada, “…EMBER’in yeni raporuna göre, Türkiye’nin sadece çatılarında bile en az 120 GW’lık güneş enerjisi potansiyeli mevcut ve bu Türkiye’nin 2022 yılı toplam elektrik tüketiminin yüzde 45’ine denk geliyor” denildi.

GÜNCELLENMEDİ

COP 28’teki Türkiye’nin tutumu hatırlatılan açıklamada, “Sivil toplum örgütleri, COP28 öncesinde, güçlü bir iklim hedefinin ekonomik büyüme, enflasyonla mücadele, yoksulluğun giderilmesi, enerjide bağımsızlık gibi ekonomik faydalar getireceğini belirterek Türkiye’nin iklim hedefini 2030’a kadar en az yüzde 35 mutlak emisyon azaltımı olarak güncellemesini talep etmişti. İklim Değişikliği Başkanlığı 2030 iklim hedefini güncellemedi ve Türkiye’nin emisyonlarını 2030’a kadar yüzde 30’tan fazla artırma öngörüsünü korudu. Ancak zirveden çıkan karara göre hedefini 2024 yılının sonuna kadar güncellemesi gerekiyor” ifadeleri yer aldı.