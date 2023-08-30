İktidarının 21’inci yılında Erdoğan: Çetesinden mafyasına tüm şer şebekelerinin kökünü kazıyacağız

21 yıldır iktidarda olan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, çetelerden uyuşturucu tacirlerine ve mafya bozuntularına tüm suç örgütlerinin kökünü kazıyacaklarını söyledi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

21 yıldır iktidarda olan Erdoğan, çetelerden uyuşturucu tacirlerine ve mafya bozuntularına tüm suç örgütlerinin kökünü kazıyacaklarını söyledi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Sınırlarımızın ötesindeki eşkıyayla mücadele ederken şehirlerimizdekileri görmezden gelmemiz asla söz konusu değildir. Dağdaki eşkıyaların tepesine bindiğimiz gibi şehir eşkıyalarının da tepesine biniyoruz, bineceğiz. Milletimizin huzuruna kastetmenin bir bedeli var. Devletimiz bu bedeli misli ile ödetmekten çekinmeyecek. Çetesinden zehir tacirlerine, mafya bozuntularından suç örgütlerine kadar tüm şer şebekelerinin kökünü mutlaka kazıyacağız. Dağdaki harekât alanı daralan teröristlerin farklı kisveler altında vilayetlerimize sızmasına fırsat vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Her bir ferdimizin malı canı devletimize emanettir. Ne oy uğruna bölücü şehir eşkıyalarına alan açanların ne terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş birliği yapanların ne de marjinal yapılarla işbirliği yapanların hiçbiri bizi vatandaşlarımızın huzurunu temin etmekten alıkoyamayacaktır.”