İl başkanını 10 bin TL için öldürmüş

Haber Merkezi

Osmanlı Partisi Van İl Başkanı Ziya Camcı cinayetinin şüphelisi Selçuk Işık, cinayeti 10 bin TL'lik silah anlaşmazlığı nedeniyle işlediğini söyledi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 2021’de silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede 17 gün sonra yaşamını yitiren Camcı cinayetinin şüphelisi Selçuk Işık, 2 yıl sonra yakalandı.

Saklandığı yerde operasyonla yakalanan ve çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf eden Işık, “Kendisine 10 bin lira ödeyerek tabanca için anlaştık. Tabancayı teslim etmeyince paramı almak için Bismil’e gittim. Bana silah göstermesi üzerine öldürdüm” dedi. Işık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.