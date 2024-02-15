İl başkanının adaylığı geri çekilmişti: YRP'nin Sakarya adayı belli oldu
Yeniden Refah Partisi, Hidayet Kaya'nın Sakarya Büyükşehir Belediyesi adaylığını geri çekti. Kaya’nın yerine Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli aday gösterildi.
Yeniden Refah Partisi, adaylığı geri çekilen Hidayet Kaya’nın ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi için Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli'yi aday gösterdi.
Yeniden Refah Partisi’nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli’nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu belirtildi.
Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Geyveli Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu.— Yeniden Refah Partisi (@rprefahpartisi) February 15, 2024
Sakarya’ya ve partimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/y2dBMgWbtc
YRP, geçtiğimiz günlerde Sakarya İl Başkanı Hidayet Kaya’yı büyükşehir belediyesi için göstermişti.
Kaya’nın adaylığı kısa süre sonra YRP Genel Merkezi tarafından geri çekilmişti.