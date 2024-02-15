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İl başkanının adaylığı geri çekilmişti: YRP'nin Sakarya adayı belli oldu

Yeniden Refah Partisi, Hidayet Kaya'nın Sakarya Büyükşehir Belediyesi adaylığını geri çekti. Kaya’nın yerine Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli aday gösterildi.

Güncel
  • 15.02.2024 16:11
  • Giriş: 15.02.2024 16:11
  • Güncelleme: 15.02.2024 16:16
İl başkanının adaylığı geri çekilmişti: YRP'nin Sakarya adayı belli oldu

Yeniden Refah Partisi, adaylığı geri çekilen Hidayet Kaya’nın ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi için Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli'yi aday gösterdi.

Yeniden Refah Partisi’nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli’nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu belirtildi.

YRP, geçtiğimiz günlerde Sakarya İl Başkanı Hidayet Kaya’yı büyükşehir belediyesi için göstermişti.

Kaya’nın adaylığı kısa süre sonra YRP Genel Merkezi tarafından geri çekilmişti.

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