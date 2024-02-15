İl başkanının adaylığı geri çekilmişti: YRP'nin Sakarya adayı belli oldu

Yeniden Refah Partisi, adaylığı geri çekilen Hidayet Kaya’nın ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi için Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli'yi aday gösterdi.

Yeniden Refah Partisi’nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli’nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu belirtildi.

Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Geyveli Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu.



Sakarya’ya ve partimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/y2dBMgWbtc