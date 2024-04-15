İl Göç İdaresi'nden kaçan göçmenlerle ilgili soruşturma başlatıldı

Amasya'da, 12 Nisan'da Ağrı'dan İstanbul'a giden bakır yüklü TIR'ın dorsesinde yakalandıktan sonra götürüldükleri İl Göç İdaresi'nin demir korkuluklarını sökerek kaçan 25 göçmen hakkında soruşturma başlatıldı. Göçmenlerden 24'ü çalışmalar sonucunda yakalandı, 1'ini arama çalışmaları sürüyor.

Amasya'da TIR dorsesinde yakalandıktan sonra götürüldükleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden kaçan göçmenlerle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlattığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan İstanbul'a giden bakır yüklü TIR'ın dorsesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Afganistan asıllı 64 göçmenden 25'i, götürüldükleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki pencerelerin demir korkuluklarını sökerek kaçtı.

Polis ekipleri kaçan göçmenlerden 24'ünü yakaladı, izini kaybettiren 1 göçmenin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılarak, bir mülkiye müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.

Kentte, 12 Nisan'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında, Ağrı'dan İstanbul'a giden bakır yüklü tırı durdurmuş, yapılan kontrolde tırın dorsesine gizlenmiş Afganistan asıllı 64 göçmen yakalanmıştı. Göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.