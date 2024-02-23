İlaç fiyatlandırmasında yeni karar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, ilaçların fiyatlandırılmasında 2023 yılında belirlenen euro/TL değeri 2024'te de uygulanacak. Türkiye yurtdışından ilaç alırken euro kurunu 17.5 olarak kullanıyor.

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden euro değerinin, 2024 yılı için de uygulanmaya devam edilmesi kararı verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararda değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanı kararıyla, bu karara geçici bir madde eklendi.

Eklenen geçici 11. madde uyarınca, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden euro değerinin, 2024 yılı için de uygulanmaya devam edilmesi ve 2024 yılı için yeni euro değerlemesi yapılmayacağı hüküm altına alındı.

Aynı kararın geçici 10. maddesi kapsamında, söz konusu ürünlerin fiyatlandırılmasında 1 Euro değeri 2023 yılı Aralık ayında yüzde 25 arttırılarak, 17,5483 TL olarak belirlenmişti.