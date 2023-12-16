İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle birlikte, ilaç fiyatlamasında kullanılan Euro kuru güncellenerek, yüzde 25'lik artış yapıldı. Karar 25 Aralık’tan itibaren geçerli olacak.

İlaç fiyatlamasında kullanılan Euro kuru güncellenerek, yüzde 25'lik artış yapıldı.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, güncel bir Euro değeri yüzde 25 arttırılarak 17 lira 55 kuruş seviyesine yükseldi. Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de Euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi.

Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruş oldu.

Karar 25 Aralık 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

Güncel Euro değeri daha önce 14 lira olarak uygulanıyordu.