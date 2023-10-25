"İlaca erişim her geçen gün zorlaşıyor"

Muayene ücreti, ilaç katkı payı ve fiyat farklarının ilaca erişimi gün geçtikçe zorlaştırdığına dikkati çeken CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, iktidara seslenerek kalıcı önlem alınmasını talep etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Katip Üyesi, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, ilaca erişimin her geçen gün zorlaştığını kaydetti.

Gezmiş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ilaca erişim konusunda önemli sorunlarla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Hastaların, raporlu ilaçlarını alırken çok yüksek fiyat farklarıyla karşılaştığını ifade eden Elvan Işık Gezmiş, muayene ücreti, ilaç katkı payı ve fiyat farklarının ilaca erişimi gün geçtikçe daha çok zorlaştırdığını belirtti.

"KALICI ÖNLEMLER ALINMALI"

Gezmiş, 7 bin 500 lira emekli maaşı alan vatandaşın durumu düşünüldüğünde, bir kutuda 500, üç aylık tedavide ise 3 bin liraya varan fiyat farkı çıkan kronik ilaçlar bulunduğuna dikkati çekerek, "Bir kutu ağrı kesici çocuk şurubunda bile 50 liraya varan fiyat farkı çıkmaya başladı. Reçeteye iki krem yazıldığında biri ödeniyor, biri ödenmiyor. Ayrıca yurt dışından temin edilen hayati önem taşıyan ilaçlardaki güncellenmeyen fiyatlardan dolayı hastalar ya ilacını bulamıyor ya da fark ödemek zorunda kalıyor. Vatandaşımız yıllarca çalışmış, pirim ödemiş, 'Hiç değilse sağlık güvencem olsun' istiyor ama gelin görün ki ilaca ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor" diye konuştu.

Kalıcı önlemler alınması gerektiğini dile getiren Gezmiş, "21 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidara sesleniyorum, öncelikle halkımızın en temel hakkı olan ilaca erişiminin önündeki engelleri kaldırın ve vatandaşlarımızın bu konudaki haykırışlarına kulak verin" ifadelerini kullandı.