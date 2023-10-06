İlahiyatçı profesöre silahlı saldırıda yeni gelişme: Her iki profesör açığa alındı, 1 kişi tutuklandı

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç'un dekanlık binasındaki odasında silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden İzzet A. tutuklandı. Gözaltına alınan Prof. Dr. Galip A. ise serbest bırakıldı​​​​​​​. Öte yandan her iki öğretim üyesi açığa alınarak haklarında idari ve cezai soruşturma açılmasına karar verildi.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Tahir Uluç'un silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç'un (46) fakültedeki odasında silahla yaralanmasıyla ilgili, aynı fakültede görevli Prof. Dr. Galip A'nın (60) ardından kardeşi İzzet A'yı da (55) yakaladı.

İki zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan İzzet A. tutuklandı Prof. Dr. Galip A. serbest bırakıldı​​​​​​​.

Prof. Dr. Uluç ile Prof. Dr. Galip A. arasında geçmişte yıllık izine çıkma meselesi yüzünden çıkan tartışma nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Uluç'un kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İKİ ÖĞRETİM ÜYESİ AÇIĞA ALINDI

Öte yandan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu başkanlığında yapılan toplantıda, her iki öğretim üyesinin de açığa alınması, haklarında idari ve cezai soruşturma açılmasına karar verildiği bildirildi.

Yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Zorlu, şunları kaydetti:

"Son derece üzgünüm. Bilim insanlarının, toplumumuz için örnek olması gerektiği aşikardır. Sevgi, hoşgörü ve güzel ahlakın merkezi bir fakültemizde, sebebi her ne olursa olsun iki öğretim üyesinin aralarındaki sorunu konuşarak, medeni bir şekilde ve hatta örnek teşkil edecek bir olgunlukla çözüme kavuşturmaları beklenirken, şiddete başvurmaları asla hoş görülemez, kabul edilemez. Gerekli idari ve cezai soruşturma süreci ivedilikle başlatılmıştır. Sürecin takipçisi olacağız."

NE OLMUŞTU?

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde dün, Prof. Dr. Tahir Uluç, silahla bacağından yaralanmış, polis, olaya karıştığı ileri sürülen Prof. Dr. Galip A'yı yakalamış, kardeşi İzzet A'nın da yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Uluç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, Rektörlüğün X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.