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İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç: Kitabım dağıtıma çıkarılmıyor, siyasal baskı mı var?

Yazar Cemil Kılıç, "Allah Adına" isimli yeni kitabının dağıtıma çıkarılmadığını iddia etti. "Dağıtım şirketleri dağıtmamak için bahaneler ileri sürüyor" diyen Kılıç, "Siyasal baskı mı var?" diye sordu.

Güncel
  • 31.10.2023 17:22
  • Giriş: 31.10.2023 17:22
  • Güncelleme: 31.10.2023 17:31
Kaynak: Haber Merkezi
İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç: Kitabım dağıtıma çıkarılmıyor, siyasal baskı mı var?

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, son kitabı "Allah Adına"nın henüz kitapçılara ulaştırılamadığını ve  dağıtım şirketlerinin kitabı dağıtmamak için çeşitli bahaneler ileri sürdüklerini iddia etti. 

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı "X" üzerinden bir açıklama yapan Kılıç, "Önemli duyuru... Allah Adına adlı kitabımızı dağıtım şirketleri dağıtmamak için bahaneler ileri sürüyor. Çoktan kitapçılarda olması gereken kitap henüz dağıtılmadı. Siyasal baskı mı var?" ifadelerini kullandı. 

Son kitabı "Allah Adına"da din adına işlenen "günahları" anlatan Kılıç, kitabının bugün raflarda olacağını duyurmuştu. "Allah Adına" adlı kitapta 'Atatürk ve Hakaretlere Karşı Duruş', 'Evrim Kuramı' ve 'Din İlişkisi, Deprem ve Tarikat Etkisi' gibi başlıklar bulunuyor.

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