İlandaki hata, üniversitenin kişiye özel kadro planını ifşa etti!

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, sosyoloji bölümüne kadro almak için ilan açtı. İlanda “...hareketlilik ve göç alanında tamamladım” türü bir ifadenin yer alması kadronun kişiye özel açıldığını kanıtladı.

birgun.net

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, bazı kadrolara akademik personel almak için ilan açtı.

Üniversiteye alınacak profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için aranan niteliklerin belirtildiği ilan, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Açılan 51 ilandan bir tanesi dikkat çekti.

Fen-Edebiyat Fakültesi’nde sosyoloji bölümünün uygulamalı sosyoloji anabilim dalına ‘doktor öğretim üyesi’ almak amacıyla açılan ilanda, kadroya başvurmayı düşünen bir aday tarafından yazıldığı izlenimi uyandıran ifadeler yer aldı.

İlanın ‘açıklama’ bölümünde “hareketlilik ve göç alanında tamamladım” cümlesi göze çarptı. Bu ifade, ilanın adrese teslim şekilde açıldığını kanıtlamış oldu.

OLAĞAN ŞÜPHELİ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin sosyoloji bölümünün kadrosunda 6 akademisyen bulunuyor.

Kadrosuna takviye yapılması için ilan açılan uygulamalı sosyoloji anabilim dalında ise yalnızca 1 akademisyen var.

Uygulamalı sosyoloji anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan ismin “toplumsal hareketlilik stratejileri” üzerine çalışıyor olması ise söz konusu ilanın Araştırma Görevlisi'ni doktor kadrosuna almak için açıldığı şüphesini akıllara getirdi.