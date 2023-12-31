İlanlarda bir tek isimleri yazmıyor

Kişiye özel ilanların son adresi Amasya Üniversitesi oldu. Açılan ilanlarda, okul öncesi öğretmenliği bölümüne fen bilgisi öğretmeni, tıbbi sekreter bölümüne ise tarih mezunu kişilerin alınacağı açıklandı.

Berkay SAĞOL

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK), Öğretim Üyeliğine “Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde “adrese teslim atama” yapılmaması için madde eklenmesine karşın üniversitelerin kadro alımındaki özel ilanlar engellenmiyor. Amasya Üniversitesi tarafından 27 Aralık tarihinde yayımlanan akademik ilanların bazıları dikkat çekti.

İlanların şartında yalnızca kişinin ismi yazılmazken Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi programı için açılan doktor öğretim üyesi kadrosu için fen bilgisi öğretmeni arandı.

KİŞİYE ÖZEL İLANLAR SON BULMADI

İlanın şartlarında, “Doktorasını Fen Bilgisi Eğitimi alanında yapmış olup, okul öncesi öğretmen adaylarının çevreye ve çevre sorunlarına bakış açıları ile okul öncesi eğitimde kavram haritası kullanımı ve ARCS motivasyon yöntemi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Kamu kurumlarında en az 10 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak” şartı arandı.

Şartları karşılayan G.K.’nin Google Akademik verilerine göre, “Okul öncesi öğretmen adaylarının çevreye ve çevre sorunlarına bakış açıları”, “Türkiye’de okul öncesinde kavram haritası kullanımı ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi (2000-2017 yılları arası)” ve “ARCS motivasyon yönteminin 8. sınıf hücre bölünmesi ve kalıtım ünitesinde öğrencilerin motivasyonu, başarısı ve tutumlarına etkisi” başlıklı çalışmaları bulunuyor. G.K.’nin özgeçmişinde, 2007 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra Ağrı’da çeşitli okullarda fen bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı bilgisi yer alırken, 2022 yılında 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Ağrı'da yılın öğretmeni seçildiği de öğrenildi.

Mimarlık Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, Endüstriyel Tasarım programı için açılan doktor öğretim üyesi ilanında da, “Lisans, yüksek lisans ve doktorasını endüstriyel tasarım alanında yapmış olup, giyilebilir teknolojilerde kullanıcı deneyimi ve tasarım laboratuvarları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı. Şartları karşılayan kişi olan ve aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışan A.B.’nin çalışmalarının başlıkları şartlara doğrudan yazıldığı ortaya çıktı. A.B.’nin, “Giyilebilir teknolojilerde kullanıcı deneyimi: Giyme biçimleri üzerine karşılaştırmalı bir analiz” ve “Üniversitelerde disiplinler arası bir yapılanma olarak tasarım laboratuvarları (Design Lab) üzerine durum analizi” başlıklı çalışmaları bulunuyor.

TIBBİ SEKRETERLİĞE TARİH MEZUNU

En fazla dikkat çeken ilanlardan biride Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik programı için verilen öğretim görevlisi ilanı oldu. Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda bulunan bölüm için açılan ilanda, “Lisans ve tezli yüksek lisansını tarih alanında yapmış olup, sağlık tarihi, interval antrenman sağlık ilişkisi ve spor tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı. İlk yayımlanan ilanda ALES şartının sayısal 70 olarak yer alırkan düzeltme ilanı verilerek ALES şartının sözel 70 olarak değiştirilmesi dikkat çekti.

Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Biyoloji programı için açılan doktor öğretim üyesi ilanının şartlarında, “Lisans, yüksek lisans ve doktorasını biyoloji alanında yapmış olup, amfibilerde beslenme, yaş ve gelişim konularında çalışmalar yapmış olmak var. Yükseköğretim kurumlarında en az 8 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak” ifadeleri yer aldı.