İlay Aksoy, Demokrat Parti'deki görevinden istifa etti

İlay Aksoy, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldığını bildirerek, "Ülkemizin refahı için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" dedi.

İlay Aksoy, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ayrılmış bulunuyorum. Bu süreç içinde çalıştığım tüm teşkilat arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İlay Aksoy, "Ülkemizin refahı için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Destekleriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.