İlber Ortaylı'dan açıklama: Atatürk hazımsızlığı, sivri zekalılar...

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününde nikah şahidi oldu. Ortaylı'nın katıldığı hanedan düğününde eline mikrofon alan Şevki Yılmaz, "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" dedi. Konuyla ilgili açıklama yayımlayan Ortaylı, "Atatürk'le, Cumhuriyet'le, İstiklal Savaşı komutanlarıyla didişmeye kalkan sivri zekâIlların bu faaliyetlerinin arkasında tarihçilik merakının hatta ideolojinin ağırlık kazandığına inananlardan değilim, saikler başkadır" dedi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu'nun nikah şahidi olduğu düğününde Şevki Yılmaz'ın yaptığı konuşma tartışma yaratırken Ortaylı'dan yeni bir açıklama geldi. Ortaylı, "Eski bir milletvekilinin yersiz konuşmalarını tasvip etmem mümkün değildir" derken "Cumhuriyeti ayakta tutmak ve korumak bizim vazifemiz" ifadelerini kullandı.

Ortaylı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"SİVRİ ZEKALILAR"

"Bugün basına yansıyan haberlerde geçen davete bir düğün vesilesiyle katıldım. Ne kimin davet edileceğine karışırım ne de masada oturanları tanırım. Düğün merasimi sırasında eski bir milletvekilinin yersiz konuşmalarını tasvip etmem mümkün değildir. Rahatsızlığımı da sıra bana gelince belirttim. Bunlar tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleridir. Açık bir Atatürk düşmanlığıdır, hazımsızlığıdır. Atatürk'le, Cumhuriyet'le, İstiklal Savaşı komutanlarıyla didişmeye kalkan sivri zekâIıların bu faaliyetlerinin arkasında tarihçilik merakının hatta ideolojinin ağırlık kazandığına inananlardan değilim, saikler başkadır. Türk tarihinin kurumları ve büyükleriyle didişmek, yani tahripkâr bir milliyetçilikle ortaya çıkmak bize ve bazı toplumlara has olaydır. Bugün eğer birileri bu ülkede rahatlıkla fikirlerini söyleyebiliyorsa Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir. Türkiye'yi etrafındaki devletlerle mukayese ettiğiniz zaman bize bu vatanı Atatürk önderliğinde emanet edenlerin ne kadar büyük iş başardığını görürsünüz. Cumhuriyet'i ayakta tutmak ve korumak bizim vazifemiz. Eğer ayakta tutmazsak, tahrip edersek gidecek bir yerimiz olmadığını da birilerinin artık anlaması gerekir."

NE OLMUŞTU?

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve eşi Yiğit Onur Kaya'nın düğününe katıldı, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Çiftin bir başka nikah şahidi ise eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz oldu. Eline mikrofon alarak düğünde konuşan Yılmaz, "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" dedi.

Ortaylı'nın bu sırada sağına dönüp bir şeyler söylediği görüldü.