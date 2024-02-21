İlçe başkanı yetki aldı ama seçim kuruluna müracaat yapmadı: CHP İvrindi'de aday gösteremedi

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde CHP'li ilçe başkanı Ayhan Arslanbey, 31 Mart yerel seçimleri için ilçe seçim kuruluna partisinin adayını göstermek için aldığı yetkiyi kullanmayarak CHP'den istifa etti. Aday listelerini seçim kurullarına teslim etmesi için tanınan sürenin dolması ile birlikte ilçede CHP aday çıkaramadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerine ilişkin aday listesi, süresinde İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmediği için Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yerel seçimlere katılamayacak.

İddiaya göre, CHP İvrindi İlçe Başkanı Ayhan Arslanbey, partisinin il başkanlığından seçim kuruluna belediye başkan adayı ve meclis üyesi listesini seçim kuruluna iletmek için aldığı yetkiyi kullanmadı. Arslanbey, bunun yerine partisinden istifa etti.

Aday listelerini seçim kurullarına teslim etmesi için tanınan sürenin dolması ile birlikte ilçede CHP aday çıkaramadı.

Partisi tarafından İvrindi Belediye Başkan adayı olarak duyurulan Ali Kundakçı ise sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, listenin teslim edilmemesi nedeniyle CHP İvrindi İlçe Başkanı Ayhan Arslanbey'e tepki gösterdi.

Süre sona erinceye kadar partisinin ilçe başkanlığında beklediğini belirten Kundakçı, "Saat 14.00'ten beri CHP İvrindi İlçe Başkanlığındayım. Maalesef İlçe Başkanı bizim dosyalarımızı seçim kuruluna vermek için gelmedi. Defaatle aramamıza rağmen gelmedi. Dolayısıyla dosyalarımızı seçim kuruluna teslim edemedik" ifadesini kullandı.

"İTTİFAK GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ise aday listelerinin seçim kurullarına tesliminin ilçe başkanlarının sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Köybaşı, "İvrindi İlçe Başkanımız müracaatı yapmamış. Biz işlemleri takip ederken her ilçe başkanına yetki vermiştik. Müracaatı yapmayıp, partiden de istifa edip ayrılmış. Bu nedenle İvrindi'de aday gösterememiş oluyoruz" dedi.

İvrindi'de yerel seçimlerde başka adayları destekleyebileceklerini belirten Köybaşı, başka partilerle bu konuda görüşmelerinin sürdüğünü dile getirdi.

Bu durumun 2-3 gün içinde netleşeceğini anlatan Köybaşı, "Nasıl sonuçlanır, ne olur bilemem ama ittifak görüşmelerimiz sürüyor. İlçe başkanının yaptığı şık olmadı. Neticede ittifak olur, adaylar gösterilir, adaylar çekilir. Her partide böyle şeyler yaşanıyor. Bugün ilçe yönetiminin tamamını görevden alıp yerlerine atama yapacağız" diye konuştu.

2019'DA DA ADAY ÇIKARILMAMIŞTI

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde İvrindi'de AKP'nin adayı Yusuf Cengiz, oyları yüzde 54.24'ünü alarak belediye başkanı seçilmişti. CHP ise ittifak kapsamında İYİ Parti'nin adayını destekleyerek aday çıkarmamıştı.