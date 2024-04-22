İlçe Milli Eğitim Müdürü, Atatürk'ün yerine kendini 'shopladı'

Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürü Yurt, 23 Nisan kutlamaları sebebiyle resmi X hesabından yapılan paylaşımda Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe ile olan fotoğrafa kendi fotoğrafını keserek ekledi.

Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için yaptığı paylaşımda Atatürk'ün yerine kendi fotoğrafını photoshopla eklediği ortaya çıktı.

Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi X hesabından yapılan paylaşımda, Müdür Ekrem Yurt'un Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe ile olan fotoğrafa kendi fotoğrafını keserek eklediği görülüyor.

Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe ile fotoğrafı

Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt'un kendini eklediği fotoğraf

Paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:

"İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ekrem YURT, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. Yıl Dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı."