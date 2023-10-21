İlçe milli eğitim müdüründen Menzil şeyhine bağlılık yemini

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, Menzil şeyhine bağlılığını ilan eden yemini WhatsApp'tan paylaştı. Arıkoğlu, paylaşımı yanlışlıkla yaptığını söyleyerek "Arıkoğlu bir süre sonra paylaşımı yanlışlıkla yaptığını öne sürerek, “Sosyal medya beceriksizliği diyelim inşallah” dedi

A- A A+

Fotoğraf: meb.gov.tr

Aydın'da İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, Menzil şeyhine bağlılık sözü verdiği yeminini WhatsApp üzerinden yaptığı paylaşımda duyurarak herkesten bu yemini etmesini istedi. Sözcü'de yer alan habere göre, Koçarlı ilçesi Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, Menzil şeyhine bağlılık yeminini WhatsApp durumunda paylaştı. Arıkoğlu'nun WhatsApp listesindekilerin gördüğü paylaşımında, Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun Menzil şubesi şeyhlerinden Seyyid Muhammed Saki'ye bağlılık ve tövbe yemini yer aldı. ‘Vekil ağabeylere' yönelik tarikat içi yazışmada, “Değerli vekil ağabeylerim, bütün vekil ağabeyler tövbe verirken bu şekilde tövbe versinler. Kendinizden eksiltme ve katma yapmayın” talimatı yer aldı. Tövbe metni ise şöyle: “Yarabbi bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım, keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha ben yapmayacağım. Ben kabul ettim. Sultan şeyh Seyyid Muhammed Saqi hz kendime şeyh kabul ettim.” Arıkoğlu, paylaşımı yanlışlıkla yaptığını belirterek “Sosyal medya beceriksizliği diyelim inşallah” dedi.