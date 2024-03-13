İletişim Başkanlığı'ndan Hafize Gaye Erkan iddiasına yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Merkez Bankası'nın eski Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın faizleri yükseltmek istediği gerekçesiyle görevden alındığı iddiasını yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Merkez Bankası'nın eski Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.
"AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen ekonomi programının kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüldüğü" ifade edilen paylaşımda, "piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar edilmemesi" gerektiği belirtildi.
📌Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı.” iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 13, 2024
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programı, kesintisiz ve kararlılıkla sürdürülmektedir.… pic.twitter.com/XBbQzsZeoC