İletişim Başkanlığı'ndan Hafize Gaye Erkan iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Merkez Bankası'nın eski Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın faizleri yükseltmek istediği gerekçesiyle görevden alındığı iddiasını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Merkez Bankası'nın eski Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

"AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen ekonomi programının kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüldüğü" ifade edilen paylaşımda, "piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar edilmemesi" gerektiği belirtildi.