İletişim Başkanlığı'ndan 'İsrail'e jet yakıtı satılması'na ilişkin açıklama

'Dezenformasyonla Mücadele' Merkezi, Ticaret Bakanlığı'nın ihracat kısıtlamaları arasında yer alan jet yakıtının 'sadece Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtı olduğunu' savundu.

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere, 54 ürün grubunda İsrail'e ihracat kısıtlaması getirildiğini duyurmuş; bu ürünler arasında jet yakıtı da yer almıştı. Bu ürün, açıklanan listede 50’nci sırada, ‘uçak benzini ve jet yakıtı’ adıyla yer almıştı.

İletişim Başkanlığı'na bağlı 'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi' (DMM), bu listeden sonra başlayan "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" tartışmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada bahse konu yakıtın, Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtı olduğu belirtildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu yakıt, İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."