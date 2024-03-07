İletişim Başkanlığı'nın Erdoğan sergisi, Murat Kurum'un seçim merkezi oldu!

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100’üncü yılı için İstanbul'un farklı noktalarına dijital sergi alanları kurmuştu.

Bu kapsamda Üsküdar'da da Cumhuriyet'in 100’üncü yılı için "Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi" kurulduğu açıklanmıştı.

Ancak bu alanın AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum’un seçim merkezine dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Üsküdar’daki sergi alanındaki ekranlarda Cumhurbaşkanlığı logolu görseller yerine AKP’nin Adayı Murat Kurum’un seçim afişleri gösterilmeye başlandı.