‘İletişim’ sosyal medya bağımlısı

Muhalefetin, “kamuoyu algısını iktidar lehine yönetmekle” suçladığı İletişim Başkanlığı’nın paylaşım sayısı belli oldu. Başkanlık, 5 bin paylaşımı hedefiyle başladığı 2023’ü 12 bini aşkın paylaşım ile tamamladı.

Mustafa BİLDİRCİN

Fahrettin Altun yönetimindeki İletişim Başkanlığı’nın 2023 yılı faaliyetlerini içeren raporu, fahiş harcamalara ayna tuttu. Rapora göre, kurumun 2020 yılında 721 olan personel sayısı 2023 sonu itibarıyla bin 656’ya yükseldi. Kurumun personel sayısında yaşanan değişim, yıllara göre şöyle:

2020: 721

2021: 943

2022: Bin 45

2023: Bin 656

REKOR PAYLAŞIM YAPILDI

İletişim Başkanlığı’nın 2023 yılı için koyduğu, “Sosyal medya paylaşımı” hedefinin gerçekleşme oranı da raporda yer aldı. Başkanlık 2023 yılının başında, “devletin tanıtma siyasetine yardımcı olmak ve ulusal ve uluslararası platformlarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kapsamında sosyal medya paylaşımı yapmak” hedefiyle 5 bin sosyal medya paylaşımı yapmayı kararlaştırdı.

Kamuoyunda, “Aktrol” olarak bilinen sosyal medya kullanıcılarını yönettiği iddiasıyla da suçlanan İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya paylaşımı hedefini beş kat aştığı belirlendi. Başkanlık, 2023’ü 12 bin 773 paylaşımla tamamladı. Başkanlığın, yılın ilk üç ayında yoğunlaşan sosyal medya paylaşım sayıları, dönemlere göre şöyle:

• Ocak-Mart: 2 bin 400

• Nisan-Haziran: 3 bin 823

• Temmuz-Eylül: 3 bin 85

• Ekim-Aralık: 3 bin 465

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 24 Temmuz 2018’de kurulan ve geniş yetkilerle donatılan İletişim Başkanlığı, hemen her faaliyetinin ardından, “kamuoyu algısını iktidar lehine yönettiği, manipülasyon yaptığı” gerekçesiyle tartışma yarattı. 2019 yılında 344 milyon 531 milyon TL bütçe alan İletişim Başkanlığı, 2023 yılında ise 1,6 milyar TL’lik başlangıç bütçesine karşın 3 milyar 230 milyon 361 bin TL harcadı.

İktidarın politikalarını eleştiren gazetecilere yönelik baskı aracı haline de dönüştürülen Başkanlık 2024 yılına da hızlı başladı. 2024’ün ilk üç ayında 1 milyar 496 milyon TL harcayan Başkanlığın, seçimlerin yapıldığı mart ayında imza attığı harcamanın, şubat ayına oranla yüzde 200’lük artışla 913,7 milyon TL’ye ulaşması da dikkati çekti.

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HER AY YÜZ MİLYONLARCA TL

İletişim Başkanlığı’nın 4,1 milyar TL bütçe ile başladığı 2024 yılının ilk üç ayında gerçekleştirdiği harcamalar, aylara göre şöyle sıralanıyor:

• Ocak: 278 milyon 862 bin TL

• Şubat: 304 milyon 117 bin TL

• Mart: 913 milyon 776 bin TL