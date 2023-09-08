İlgezdi'den BTK açıklaması: Mahkemenin iptal kararına rağmen hukuk çiğneniyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İdare Mahkemesi'nin kişilerin internet trafiğinin ve içeriğinin BTK’ya iletilmesi konusundaki yazıyı, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Mart 2023'te iptal ettiğini ifade ederek "Ancak BTK bu konuda yeni bir düzenleme yapmadığı ve servis sağlayıcılarına bildirmediği için kayıtları almaya, hukuku çiğnemeye, Anayasa’yı yok saymaya devam ediyor. Bu kararın arkasındaki sorumluların derhal görevden alınması gerekiyor” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) “fişleme kararını hukuka aykırı olduğu” gerekçesi ile iptal ettiğini ancak BTK'nin karara ilişkin yeni bir düzenleme yapmadığı için hukuku çiğnediğini ve sözu kararın arkasındaki sorumluların görevden alınması gerektiğini ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, BTK’nın fişleme kararına ilişkin mahkeme kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İlgezdi, BTK’nın Aralık 2020’de yazdığı gizli yazı ile Türkiye’de tüm internet kullanıcılarının ziyaret ettikleri internet sitelerinin, kullandıkları uygulamaların, konum verilerinin, WhatsApp ve diğer yazışmalarının, telefon konuşmalarının TC kimlik numaraları ile birlikte kuruma iletildiğini hatırlattı.

İlgezdi, “Bu dev bir fişleme operasyonuydu. 2020’den beri ülkemizdeki tüm kişilerin tek tek telefon ve internet üzerinden yaptığı her işlem kişinin dosyasına kaydediliyordu. Mahkeme Anayasa’ya açıkça aykırı olan bu fişlemeyi Mart 2023’te durdurdu. Karar servis sağlayıcılarına ve BTK’ya ulaştığı halde, BTK yeni bir düzenleme yapmayarak fişlemenin devamını sağladı. Yapılan açıkça suçtur ve suçun failleri hesap vermek zorundadır” dedi.

"KİMSE GÜVENDE DEĞİL"

İlgezdi, iktidarın devlet işleyişine vurduğu ağır darbe sonrasında parti devletin birer organı haline gelen kurumlar yüzünden kimsenin güvende olmadığını kaydederek, şunları belirtti.

“İktidarı eleştiren bir vatandaşımızın özel bilgileri yargı kararı olmaksızın BTK’nın veri tabanında kişinin tc’si ile birlikte saklanıyor. Bu kişinin kimsenin ulaşamayacağı bilgileri trol hesaplar tarafından ortaya dökülebiliyor. İktidarın partizanca ve hukuk tanımaz tutumu yüzünden ülkemizde kimse güvende değil.

BAKANLIĞA SORU ÖNERGESİ

İlgezdi, konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde ise şu sorulara yanıt istedi:

"BTK Mart 2023’ten beri Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin kararını hangi gerekçe ile uygulamamaktadır? Mahkeme kararını uygulamayan yöneticiler neden görevden alınmamıştır? Mahkeme kararını uygulamayan yöneticiler hakkında Bakanlığınızca idari bir soruşturma açılmış mıdır?”